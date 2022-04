Las críticas de Niurka Marcos contra los tatuajes de Christian Nodal y la actuación de Paulina Rubio

Durante la entrevista recordó que se hizo un pigmento permanente en sus labios, el cual le provocó un poco de molestias y dijo que estas eran una “naquerías” (ordinario o cursi), pero que la hacían ver mejor, mientras la decisión de Nodal de tatuarse el rostro eran otro tipo de naquerías y que ella le advirtió que no lo hiciera porque podría ser criticado por su público.

La cubana Niurka Marcos fue cuestionada por periodistas sobre varios temas en el aeropuerto de México. Uno de sus comentarios con más controversia fue cuando criticó los tatuajes que Christian Nodal se hizo en el rostro. Además de pedirle a Belinda que regrese el anillo, porque sino tiene la factura no le pertenece.

“Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada”, recalcó.

Nodal tiene varios tatuajes en el contorno del rostro y debajo de los ojos, incluyendo aquellos que se hizo en honor a su exprometida, Belinda. Actualmente sólo conserva Utopía junto a un corazón rojo en la frente.

También los periodistas aprovecharon a mostrarle unos videos de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, en “Perrísimas Tour”, donde se observa que Alejandra hace todo lo posible por interactuar con la Chica Dorada y ella la ignora.

La cubana dijo en las cámaras que Alejandra sí sabe cómo compartir su escenario con otras personas, y su intención desde el principio fue reunirse en paz con Rubio.

“¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención. Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público”, dijo. Sobre Paulina, por el contrario dijo, ni una sola palabra …es una majadera.

“Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque e público vio eso y no le gustó”, agregó frente a las cámaras.