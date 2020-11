La razón por la que George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 mejores amigos

La amistad es una relación de confianza y de afecto, la cual es capaz de hacer cosas increíbles por ver bien a los demás. Esta historia es muy especial, ya que no todos creen hasta donde puede llegar este lazo afectivo.

Resulta que por años circuló el rumor que el actor George Clooney había hecho un regalo muy importante a sus amigos. El rumor quedó en eso, hasta que hace unos días, Clooney lo confirmó.

A sus casi 60 años el actor estadounidense ha conquistado los corazones de muchos cinéfilos con grandes películas, así como también por sus series, pero también ha captado la atención por sus bondadosas intenciones hacia sus amigos.

Por eso, un buen día, Clooney decidió agradecer ese apoyo de una manera diferente. Compró 14 maletines, para 14 amigos, y llenó las bolsas con 1 millón de dólares cada una. El 27 de septiembre de 2013, el actor les invitó a cenar en su casa y les dio el regalo a cada uno de ellos. Un hecho que ya se conocía desde hace tiempo pero de lo que nunca había hablado.

“Amal y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos todavía más mayores que yo”, explicó el actor durante una nueva entrevista con la edición estadounidense de GQ Magazine.

El éxito de la película Gravity le aportó muchos beneficios económicos y decidió agasajar a sus amigos: “Pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos”.

“Recuerdo que cuando aquella historia se filtró a la prensa coincidí con un millonario bastante torpe en un hotel de Las Vegas. Alguien que, obviamente, era mucho más rico que yo y que me preguntó que por qué había hecho algo así. ‘¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?’ Fue lo único que le respondí”, cuenta Clooney.

Fue Rande Gerber, esposo de la modelo estadounidense, Cindy Crawford, quien reveló hace unos años la gran sorpresa de Clooney. “Además nos pagó todas las facturas, impuestos y deudas que teníamos para que el millón de euros fuese exclusivamente nuestro”, explicaba con gratitud.

George Clooney talks to @GQMagazine about the time he gifted 14 friends $1 MILLION each in cash:

“Without them, I don’t really have any of this…if I get hit by a bus, they’re all in my will. So I thought, why am I waiting to get hit by a bus?”

🔗: https://t.co/Wf4MLnJLHo pic.twitter.com/zWbBHhZoFy

— Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2020