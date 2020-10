La polémica foto de Sebastián Yatra con un mono por la que recibió fuertes críticas

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra ha encendido las redes sociales después que publicó una foto que parecía inocente. Él, su mamá y un mono.

Se piensa que este mono es la mascota de Yatra, pero no se ha confirmado. Como lo explicó en su publicación se llama Kabu, es un mono ardilla. Yatra el próximo 15 de octubre cumplirá 25 años, al parecer el animal está de visita en Miami para festejar esta fecha.

El artista ha tenido que borrar la fotografía, pero las redes siguen opinando acerca de este asunto en el que se considera grave tener a un animal silvestre dentro del hogar.

Según conocedores del tema los monos tití tienen un papel relevante en la difusión de semillas en los ecosistemas tropicales. Ellos suelen comer semillas grandes. Esas semillas finalmente se digieren en heces, que han demostrado ser un excelente fertilizante.

Los monos tití viven en una pequeña zona boscosa del noroeste de Colombia

La artista Carolina Guerra ha sido una de las que ha criticado al artista, diciendo que esta acción es imperdonable.

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) October 8, 2020