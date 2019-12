La cantante Belinda confiesa que está ansiosa por besar a otra mujer

View this post on Instagram

Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, por primera vez estoy coproducíendo y protagonizando esta obra de arte llamada HOY NO ME PUEDO LEVANTAR!!! poder interpretar las canciones de Mecano en una nueva super producción, de la mejor calidad, y con un gran equipo es algo maravilloso. Gracias @alexgouboy por esta oportunidad. Los invito a que sean parte de esta experiencia! @hnmpl_mx A partir 31 de enero y hasta el 4 de abril únicamente 60 funciones. #HNMPLHastaSiempre