Kanye West lanza el celular de una mujer que lo estaba grabando en la calle

A inicios del 2023 el puertorriqueño Bad Bunny fue tendencia debido a que circuló un vídeo en redes sociales en el que se ve al cantante molesto porque una joven se acercó a él para tomarse una fotografía, por lo que él tomó el celular y lo lanzó al mar. Un episodio parecido sucedió en Los Ángeles, pero con Kanye West como protagonista.

Hace unas semanas el rapero ha sido tendencia debido a que se casó con la diseñadora Bianca Censori en una ceremonia privada a solo dos meses de haberse divorciado de Kim Kardashian. El portal TMZ señaló que la unión no era legal todavía porque no habían firmado los documentos respectivos, pero ambos ya estaban usando los anillos de compromiso. Luego se les vio en un restaurante en Beverly Hills.

Actualmente el empresario estadounidense es investigado por supuestamente agredir a una mujer cuando le lanzó su celular a la calle luego de que se diera cuenta que ella lo estaba grabando.

En el vídeo que compartió el portal TMZ, se ve que West confronta a una mujer que lo estaba grabando desde su automóvil. Hasta el momento no se sabe si es una fotógrafa o una fanática del rapero. “Si les digo que se detengan, deténganse con sus cámaras” dice el también llamado Ye, a lo que la mujer le responde “¡Eres una celebridad!”.

En ese momento, Kanye West le arrebata el celular y lo lanza a la calle. Luego se fue de regreso a su camioneta en donde lo esperaba su esposa.

Kanye West seen throwing a woman’s phone for recording him. She has since filed a police report against him.pic.twitter.com/AX5c7ctA7t

— Daily Loud (@DailyLoud) January 28, 2023