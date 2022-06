Johnny Depp y Amber Heard: las declaraciones que afirman que miembros del jurado se quedaron dormidos durante el juicio entre ambos artistas

A pesar de dar su veredicto final, que favoreció a Johnny Depp, el jurado siguen dando de qué hablar luego de que se revelara que, durante partes del juicio, algunos de sus integrantes se quedaron dormidos.

Según Judy Bellinger, una de las taquígrafas de la corte, ella llegó a captar a varios de los miembros del jurado con sueño, ya que en más de una ocasión se quedaron dormidos durante el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard.

“Había algunos miembros del jurado que se estaban quedando dormidos. Fue difícil porque había mucho material expuesto en video. Y simplemente se sentaban allí, y de repente veía caer sus cabezas”, reveló para Law & Crime Network.

#JudyBellinger, the #Depp v. #Heard freelance court reporter, said in an EXCLUSIVE interview that some jurors were dozing off during the defamation trial. pic.twitter.com/4w87MArswy

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) June 6, 2022