Johnny Depp: las declaraciones de un cirujano en las que desmiente la herida en el dedo del actor supuestamente causada por Amber Heard

En sus declaraciones, el médico desmintió a Johnny Depp al establecer que la lesión que tiene en el dedo no pudo haber sido causada por Amber Heard, quien supuestamente le lanzó una botella de vidrio al actor.

Según el testimonio del Dr. Moore, la herida presentada por Johnny Depp es una “lesión por aplastamiento”, situación que contradice la historia que perdió parte de su dedo luego de que Amber Heard le lanzara una botella de vodka tras una fuerte discusión en Australia.

An orthopedic surgeon called by #AmberHeard's team testified on Monday that #JohnnyDepp's finger injury did not occur from Heard throwing a vodka bottle at him. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/ZhcOoIMsh7

