Johnny Depp: el curioso momento en que una mujer con un bebé interrumpió el juicio del actor y le confesó su amor

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el cual se encuentra en su última semana, sigue revelando episodios de violencia y abuso entre ambos artistas.

De acuerdo con Law & Crime, medio que se encuentra cubriendo el juicio, antes de que se iniciara la sesión una mujer con un bebé entró de manera inesperada al juzgado e hizo una revelación que causó la risa de Johnny Depp.

“¡Johnny, te amo! Somos almas gemelas. Este bebé es tuyo“, gritó la mujer ante la sorpresa de los presentes.

Este gracioso momento hizo que las personas presentes en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard soltaran una risa; asimismo, el equipo legal del actor de Piratas del Caribe se mostró sorprendido por semejante confesión.

A pesar de que el momento no fue captado por las cámaras ya que sucedió previo a que llegara al juez, el medio Law & Crime informó sobre lo sucedido y mostró imágenes de la mujer y su hijo afuera del tribunal.

No obstante, este no es el primer incidente de esta índole que se presenta dentro de la sala en la que se desarrolla el juicio por difamación entre la ex pareja, ya que la semana pasada uno de los espectadores sufrió un ataque de risa sin motivo aparente y fue escoltado fuera de las instalaciones del juzgado.

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa causando furor en Estados Unidos, ya que día tras día cientos de personas hacen largas filas en los exteriores del juzgado para conseguir una de las 100 entradas para presenciar el juicio y presenciar el desenlace del juicio más mediático en la historia de Hollywood.