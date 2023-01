Jeremy Renner cumple 52 años hospitalizado

Jeremy Renner celebró su cumpleaños número 52 en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

En una publicación de Instagram Stories agradeció al personal del hospital: “Muchas gracias al renombrado equipo de la UCI por acompañarme en el camino”.

El actor nació en Modesto, California, el 7 de enero de 1971. Además de actor, es actor de voz, productor y músico.

El protagonista de Ojo de Halcón aún tiene un largo proceso de recuperación por delante luego del accidente que sufrió el domingo 1 de enero.

Renner fue atropellado por un snowplow de 14 mil libras en Nevada, donde estaba solo de vacaciones y ha pasado ya dos veces por el quirófano.

Hace dos días, agradeció el masaje que su hermana y su mamá llegaron a darle al hospital donde está internado.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023