Jamie Foxx reaparece tras enfermedad y revela datos estremecedores: “Vi al diablo”

Desde abril pasado, el actor estadounidense y ganador del Óscar Jamie Foxx fue hospitalizado en EE. UU. por una complicación médica no especificada.

Meses después, en julio, el también cantante sorprendió a sus admiradores luego de publicar un video en sus redes sociales y en el que habló de la controversia por la situación que vivió.

“Mil millones de gracias a todos… ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios, me ayudaron…”, expresó en el breve texto que acompañó su video en el que lució un poco más delgado y tras la especulación sobre su estado de salud, la cual se rumoró, habría empeorado al punto de estar “ciego y paralizado”.

En ese momento Foxx aclaró que sus ojos funcionan y no está paralizado como se especuló. Además, prometió volver a los grandes escenarios y aseguró que podía trabajar.

Recientemente el actor confesó que la etapa que vivió debido a su enfermedad no se la desea ni a su peor enemigo debido a que no fue capaz de caminar.

El discurso se dio durante la Celebration of Cinema & Television de los Critics Choice Association en Los Ángeles, EE. UU. “Quiero agradecer a todos… Por lo que he pasado es como una locura, no podía caminar… Ahora me siento bien aquí y aprecio cada minuto”, dijo Foxx.

El actor de 55 años dijo que su estado de salud le condujo por un túnel en el que vio al diablo y al borde de las lágrimas aseguró que esa fue una experiencia con la muerte.

“Sentí mucho calor y sentí que estaba en un túnel y no sabía a donde ir. Vi al diablo y me dijo vámonos ya”, relató Foxx.

"It feels good to be here. I cherish every single minute now. It's different." Jamie Foxx opens up about his changed view on life during his first public appearance since his April hospitalization. pic.twitter.com/aiY6x7KqfY

— USA TODAY (@USATODAY) December 6, 2023