Harry Styles besó en la boca a Nick Kroll en el Festival de Venecia y usuarios lo relacionan con lo que hizo Bad Bunny

Para el estreno de Don’t worry darling, Harry Styles apareció con la directora Olivia Wilde, su pareja, y la coprotagonista Florence Pugh, que apareció tras la ausencia de la rueda de prensa previa y los rumores de desavenencias.

El Lido, la apacible isla veneciana donde cada año tiene lugar el certamen, vivió el lunes 5 de septiembre una jornada de auténtica locura, con cientos de jóvenes que peregrinaron para ver al músico británico y, los más ambiciosos, tratar de sonsacarle un autógrafo.

Para ello tuvieron que esperar a las puertas del Palacio del Cine durante horas, hay quien pasó la noche en sacos de dormir, y luego hubo que aguantar el intenso calor de las horas diurnas, pero al final lograron ver desfilar a su ídolo por la alfombra roja.

Styles y Wilde, su pareja, llegaron al estreno oficial por separado: él detrás de unas grandes gafas de sol y vestido con un traje setentero azul y una camisa a juego con grandes cuellos; ella con un vaporoso vestido amarillo de cuyas hombreras colgaban cadenas plateadas.

Y en cuanto el antiguo miembro de One direction puso un pie fuera del auto se desató el delirio y los gritos, máxime cuando decidió pasar por la barrera de seguridad para hacerse algunas fotos, saludar y firmar autógrafos.

La última en llegar fue la propia protagonista, Florence Pugh, a pesar de que, horas antes, no había acudido a la rueda de prensa de presentación de la película.

La actriz, que se encuentra rodando Dune para Denis Villeneuve, desfiló por la alfombra roja con un corto vestido corto de gasa azul oscuro pero decorado con una larga cola y voluminosas mangas del mismo color embellecido todo con detalles brillantes.

“Me siento muy afortunada por haber podido interpretar un papel así”, celebró a los micrófonos de la Bienal.

Dont’t worry darling, fuera de competición en la Mostra pero uno de sus grandes platos fuertes, transcurre en una ciudad construida en medio del desierto en la que la realidad parece dictada por una entidad que desarrolla un proyecto secreto.

La cinta explora la vida de un grupo de mujeres cuyos maridos trabajan en ese proyecto mientras ellas se dedican a tener las casas perfectas, preparar la comida y desarrollar relaciones endogámicas, hasta que una de ellas, Pugh, empieza a hacerse preguntas.

El estreno de la película se ha visto envuelto en un alud de rumores sobre la presunta mala relación entre Wilde y Pugh durante el rodaje, aunque la directora los tildó de “cotilleos interminables”.

“Internet se alimenta a sí misma y no siento la necesidad de contribuir más”, se limitó a agregar la realizadora que calificó a Pugh de “una fuerza”. “No puedo expresar cómo estoy de honrada por haberla tenido en el filme”, señaló.

A pocos días de que el puertorriqueño Bad Bunny se presentara en la gala de los MTV VMAs 2022 y que besara a dos de sus bailarines durante su actuación, Harry Styles decidió hacer lo mismo en un evento importante y mundial en el mundo del entretenimiento.

Durante su asistencia al Festival Internacional de Cine de Venecia, Styles se llevó los reflectores y las críticas debido a que besó en la boca a Nick Kroll.

Luego de recibir una ovación por parte de otras celebridades de Hollywood, Styles mostró su euforia por su nueva película y protagonizó una escena similar a la que días antes viralizó Bad Bunny al besar a otro hombre en la boca.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022