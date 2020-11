Golpes en el rostro y el brazo: las duras imágenes de Ninel Conde que se filtran y que alarman a sus admiradores

Ninel Conde denunció este viernes 13 de noviembre a su expareja Giovanni Medina por violencia de género, horas después, se filtraron imágenes de la cantante donde aparece golpeada en el rostro y brazos.

Según el sitio Infobae, las imágenes se presentaron este viernes en el programa matutino Venga la Alegría, sin embargo, no se podría confirmar la fecha, lugar o motivo de las mismas.

En las fotografías se pueden ver marcas en el rostro, ojo y brazo.

Durante la transmisión de la revista matutina se indicó que se desconoce si las imágenes serán parte de la evidencia presentada en la demanda contra Giovanni Medina a quien se le acusa por violencia intrafamiliar. Este proceso legal se lleva a cabo en los juzgados del Reclusorio Oriente, donde el jueves 12 de noviembre, Conde asistió a una audiencia.

Giovanni y Ninel actualmente se encuentran en una batalla legal por la custodia del hijo de ambos, Emmanuel.

La abogada de Medina excusó a su cliente y dijo que la razón legal de ese encuentro, al cual la expareja de Conde no se presentó es “violencia familiar, no sabemos nada más pero no es grave… es psicológica”, explicó.

“Yo estoy dedicado a la crianza y bienestar de mi hijo. Los ataques los recibo yo, porque es una tras otra. Viene ahora a hacer un circo por supuestos hechos de hace cinco años y vio la oportunidad ahora con el tema de Eleazar y se sube a esta ola para hacer un show mediático”, explicó Medina.

Este conflicto empezó cuando Medina le impidió ver a su expareja ver a su hijo.