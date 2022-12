“Gloria a Ucrania”: El video con el que Jean-Claude Van Damme registra su visita al país

En el video, que puede verse en diferentes redes como YouTube, aparece el protagonista de Kickboxer, de 62 años, acompañado de lo que parece un grupo de jóvenes ucranianos vestidos de militar.

El actor y productor anima a sus acompañantes a gritar en varias ocasiones “Gloria Ucrania” en la lengua local, lo que parece, según el rotativo, una muestra de los buenos deseos de Van Damme para el pueblo ucraniano.

La grabación se habría realizado en la región ucraniana de Transcarpacia, en el suroeste del país, agrega Strana.

El experto en artes marciales y estrella de Hollywood no es el primer actor que visita Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 14, 2022