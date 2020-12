“Gandalf” se vacuna contra el coronavirus y afirma que es “afortunado”

El distinguido actor Ian McKellen, de 81 años y admirado por multitudes con su papel de Gandalf en las películas de El Señor de los anillos, recibió este jueves 17 de diciembre, la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en un hospital londinense.

McKellen recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech en el Arts Research Centre del Hospital Universitario Queen Mary, en Londres y luego de ese proceso el actor compartió detalles sobre la experiencia.

“Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudaría en recomendarlo a nadie”, fue el mensaje que publicó en sus perfiles de redes sociales el actor que encarnó al personaje de Gandalf en las trilogías de El Señor de los Anillos.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

La NHS (National Health Service) también utilizó las redes sociales y compartió varias imágenes del actor británico, donde además rescatan una declaración de McKellen, quien invita a la población a vacunarse. “Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal”, es el texto que se lee junto a foto del famoso Gandalf.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020