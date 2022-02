“Fue una explotación para mí”: Danna Paola revela su sufrimiento al ser una estrella de telenovelas infantiles

Danna Paola incursionó en el mundo del espectáculo gracias a su participación en diversas telenovelas infantiles.

Sin embargo, la producción que la llevó al estrellato fue Atrévete a soñar, la cual de acuerdo con Danna Paola le causó gran agotamiento físico y mental cuando tan solo era una adolescente.

La artista de 26 años confesó esta situación y otras dificultades en su carrera durante el primer episodio del podcast No Hagas lo Fácil de Juanpa Zurita.

Por medio de esta plataforma, Danna Paola confesó que su infancia fue muy complicada ya que prácticamente se crio en los foros de televisión y no pudo compartir las mismas experiencias que la mayoría de niños de su edad.

“Me corrieron como de 4 escuelas porque faltaba muchísimo. Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro”, comentó en el podcast.

De igual manera, la actriz mexicana resaltó que el ambiente en el que vivía era muy diferente al de los demás niños y pasaba la mayoría del tiempo relacionándose solamente con las personas que trabajaban en el set de grabación.

“Crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic“, agregó.

Danna Paola también habló sobre su adolescencia y su participación en la telenovela infantil Atrévete a soñar, producción basada en el libro argentino Patito Feo que contó con 260 episodios.

Debido a la popularidad de esta telenovela, todos los actores se enfrentaron a una gran presión al trabajar constantemente horas extras para mantener el ritmo de grabación que se requería.

Según lo que Danna Paola contó en este podcast, las grabaciones de Atrévete a soñar se hacían de lunes a viernes y luego de ellas todo el elenco debía asistir a los ensayos en el Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA), situación que hizo que la actriz terminara en dos ocasiones en el hospital.

“Yo reventé dos o tres veces en el hospital con esa novela. A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela. Por eso después de esa situación empecé a cantar”, confesó.

Asimismo, la artista dijo que al final de la producción se dio cuenta que estaba agotada a su corta edad debido al ritmo que se le exigía.

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, estableció.

Luego del final de Atrévete a soñar, Danna Paola se alejó de la actuación ya que no lo disfrutaba y tomó la decisión de dejar el mundo del espectáculo de manera definitiva.

Sin embargo, esto no sucedió ya que poco tiempo después tuvo la oportunidad de hacer una audición para protagonizar el musical Wicked y su amor por la actuación resurgió.

En la actualidad, Danna Paola se encuentra enfocada en su carrera como cantante y recientemente fue nominada a un Latin Grammy en la categoría de mejor álbum pop por su disco K.O.