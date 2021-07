Frida Sofía ataca a Alejandra Guzmán por la canción “Yo te esperaba”

Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis después de las contundentes revelaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Desde abril pasado, Frida Sofía, hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán, confesó por primera vez en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía cinco años.

“(Guzmán) Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, explicó.

Frida ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, afirmó que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda.

La también conocida como la “reina de corazones” publicó un video en Instagram en el que asegura que “pone las manos al fuego” por su padre Enrique Guzmán. Días después apareció Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y dijo que, así como la cantante mete las manos al fuego por su padre Enrique Guzmán, él las mete por su hija Frida Sofía. Además, aseguró que Alejandra drogaba a Frida Sofía cuando era bebé.

Toda esta crisis que rodea a Los Guzmán ha provocado mayor distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán y recientemente los admiradores de la cantante recordaron la emotiva canción que compuso y esperan que la “reina de corazones” la interprete de nuevo y que eso ayude a reconciliarse.

“Yo te esperaba”, la canción con nueva historia y polémica

Aunque en esta ocasión, el conflicto queda alejado de las acusaciones anteriores, Frida Sofía se pronunció recientemente y atacó a su mamá, Alejandra Guzmán y dijo que la canción Yo te esperaba no tiene que ver con la maternidad, debido a que, según Frida, el embarazo de la “reina de corazones” fue para no sentirse sola.

“Hace tiempo ella (Alejandra) dio una entrevista y dijo que se sentía muy sola, que necesitaba compañía e indicó que por eso me tuvo”, expresó Frida.

Por otra parte, Alejandra Guzmán ha dicho en varias ocasiones que el tema Yo te esperaba, el cual lanzó en 1992, contiene frases relacionadas con el embarazo y que fueron dedicadas para Frida.

Aunque para la “reina de corazones” esa canción sea especial, Frida Sofía reveló que su Alejandra Guzmán utilizó la canción para otros factores.

“He decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios. Quiero salir adelante… Hacer catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma, con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, agregó Frida.