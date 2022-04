Netflix revela tráiler de la temporada 4 de Stranger Things y anuncia fecha de estreno

Tres años tuvieron que pasar para que Netflix decida, finalmente, estrenar la cuarta temporada Volumen 1 de Stranger Things.

La serie que comenzó como una especie de nostalgia a las películas de terror de la década de 1980, se ha convertido en uno de los títulos más exitosos de la plataforma de streaming.

Cabe recordar que al final de la tercera temporada, Eleven se queda sin poderes tras ser mordida por el Azotamantes.

Por ello, el resto de la pandilla tuvo que volver a reunirse para enfrentar a esta temible criatura en el último episodio, titulado La Batalla de Starcourt.

Esto dejó a los habitantes del pueblo sumidos en el terror y la destrucción.

Pero el lanzamiento del tráiler de Stranger Things deja ver que Hawkins volverá a necesitar de Eleven para enfrentar a una nueva y horripilante amenaza sobrenatural, la cual presenta un misterio truculento.

De acuerdo con los productores y actores, esta nueva entrega de la serie será la más terrorífica de todas.

A diferencia de otros títulos, este ha logrado mantener al elenco original sumando algunos personajes nuevos. Por ello, en esta temporada regresan Millie Bobby Brown (Eleven), David Harbour (Hooper), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max) y Noah Schnapp (Will).

Todos ellos se juntarán de nuevo en un intento por recuperar sus vidas; aunque para ello deberán enfrentar una guerra, para la cual necesitan el regreso de Eleven, según se revela en el tráiler.

Junto con los impresionantes avances– en donde se revela lo que ha sucedido con los personajes seis meses después del final de la temporada 3– Netflix también dio a conocer las fechas en las cuales se estrenan los nuevos capítulos.

this stranger things 4 will definitely top a lot of horror films scenes pic.twitter.com/3PHDP9ruUF

— 45 days till mileven reunion (@helfirecIub) April 12, 2022