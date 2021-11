Las celebridades fallecidas que más dinero generaron en 2021

Gracias a una demanda insaciable de creadores de éxitos probados, hay una bonanza en el cementerio: durante el último año, las ganancias totales de las 13 celebridades muertas mejor compensadas se han triplicado a casi mil millones de dólares.

En septiembre, 31 años después de que Dahl muriera de cáncer a los 74 años, Netflix pagó 684 millones de dólares por Roald Dahl Story Company. El gigante del streaming planea crear una gran cantidad de programación a partir del tesoro de historias del novelista británico, como Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante, Matilda y muchos más.

El acuerdo de Dahl con Netflix surgió de un contrato firmado en 2018 para producir una serie de programas de televisión animados, uno de los cuales se basa en los fabricantes de dulces Oompa Loompa, de piel naranja y pelo verde de Willy Wonka, por mil millones de dólares. Con un presupuesto de este tamaño, tiene más sentido que Netflix sea el propietario absoluto de la biblioteca Dahl.

La plataforma ahora tiene el control total de las creaciones de Dahl que han vendido más de 300 millones de libros y han generado películas de gran éxito, incluidas las dos basadas en Charlie que juntas han recaudado más de mil millones de dólares en taquilla. Tiene planes para crear videojuegos con temática de Dahl, experiencias inmersivas, teatro en vivo, productos de consumo y más.

La venta le da al famoso autor infantil una posición dominante en la parte superior de la lista de Forbes de 2021 de las celebridades muertas mejor pagadas, con ganancias de US$513 millones. (Según las presentaciones en el Reino Unido, los herederos de Dahl tenían al menos una participación del 75% en Roald Dahl Story Company antes de que fuera adquirida). Prince ocupa el puesto número 2 este año con 120 millones de dólares, gracias a un trato que sus hermanos hicieron con el que se venderá aproximadamente el 43% de la propiedad, que incluye su catálogo con éxitos como “When Doves Cry” y “Little Red Corvette”, a la empresa de gestión y publicación musical Primary Wave.

Willy Wonka: “Pero Charlie, no olvides lo que le pasó al hombre que de repente consiguió todo lo que siempre quiso”.

Charlie Bucket: “¿Qué pasó?”

Willy Wonka: “Vivió feliz para siempre”.

Michael Jackson, quien encabezó nuestra lista durante ocho años consecutivos desde 2013 hasta 2020, ocupa el tercer lugar con US$75 millones, después de descargar una pieza minoritaria de su catálogo de canciones pop clásicas que comenzó a coleccionar en vida. El creador de Peanuts Charles Schulz (US$40 millones) y Dr. Seuss (US$35 millones) completan los cinco primeros.

Todos pueden agradecer la escalada de la carrera armamentista por el contenido que en los últimos años ha enriquecido a los creadores más perdurables del mundo, tanto vivos como muertos. Un acuerdo de licencia entre Netflix y Dr. Seuss Enterprises, por ejemplo, casi duplicó las ganancias promedio del difunto autor en los últimos cinco años. En total, las celebridades muertas de este año ganaron un total de $ 960 millones, más del triple de la recaudación del año pasado.

Además de Dahl, los recién llegados de este año incluyen a Luther Vandross, Bing Crosby y al compositor Gerry Goffin (“(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, “The Loco-Motion”), todos los cuales se beneficiaron en el más allá de Primary Wave está dispuesto a pagar por sus flujos de regalías recurrentes. Se rumorea que la propiedad de David Bowie será la siguiente en la línea de compra por catálogo, con ofertas que se acercan a los 200 millones de dólares. A la baja están Kobe Bryant y Freddie Mercury, quienes vieron un aumento único de interés en 2020, así como Marilyn Monroe, cuya predecible fuente de ingresos por licencias fue empujada por la avalancha de adquisiciones.

“La razón por la que estas familias se asocian con nosotros es porque quieren que reintroduzcamos la marca y la música increíble a una nueva cultura juvenil”, dice Larry Mestel, fundador y director ejecutivo de Primary Wave, responsable de la primera aparición de Bing Crosby en The Dead. Lista de celebridades después de comprar una pieza de las grabaciones maestras del cantante, así como su nombre y semejanza, por aproximadamente US$30 millones. “La clave es adquirir inteligentemente y luego ejecutar ideas de marketing para aumentar el valor”.

Mestel y los herederos de Crosby están mirando más allá de “White Christmas”, la canción de 1942 originalmente de la película Holiday Inn, que tiene el récord mundial Guinness del sencillo más vendido de todos los tiempos con un estimado de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. El objetivo, dice el hijo de Crosby, Harry, socio de la firma de capital privado de Trilantic North America, es extender la influencia cultural de su padre mucho más allá de la temporada navideña.

“Realmente quería no centrarme solo en la fruta madura”, dice Crosby. “Es como un volante. Empiezas a cebar la bomba con ciertas cosas que hacen que el nombre salga de una manera muy reflexiva, podría ser una canción o una serie. Entonces eso crea más demanda para la vasta biblioteca “.

Aquí está la verdad sobre las mayores fuentes de ingresos del más allá.

#1 | US$513 millones

Roald Dahl | Noviembre 23, 1990 (74)† | Cáncer

“Tengo que tener un hijo”, dice Willy Wonka antes de regalar su mundo mágico de dulces a Charlie Bucket, de 11 años, en el libro más vendido del autor, Charlie y la fábrica de chocolate. “Un adulto no me escucha”. En realidad, los herederos de Dahl eligieron Netflix para su fábrica de ideas, vendiendo su parte de la compañía Roald Dahl Story al streamer en septiembre de 2021. El mundo de su creación continuará el próximo año: Netflix lanzará un remake de Matilda en Diciembre de 2022 y el rompecorazones Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en una nueva precuela de Charlie y la fábrica de chocolate, programada para su lanzamiento en 2023 por Warner Bros.

#2 | US$120 millones

Prince | Abril 21, 2016 (57)† | Sobredosis

El Sumo Sacerdote del Pop solía cantar en su canción “Cream”: “¿Por qué deberías esperar solo más? / Arriésgate / Solo te hará más fuerte”. Tres de sus herederos siguieron su consejo y cobraron, vendiendo cada una de sus apuestas por un total combinado estimado de US$108 millones, lo que hizo que The Purple One subiera ocho lugares en la clasificación desde el número 10 en 2020.

#3 | US$75 millones

Michael Jackson | Junio 25, 2009 (50)† | Sobredosis/Homicidio

El catálogo Mijac Music de The King of Pop, que incluye melodías de Ray Charles, Elvis y Aretha Franklin, le dio a Jackson un gran impulso este año al atraer una nueva inversión de US$30 millones durante 2021. Su propia discografía de éxitos, incluido “Billie Jean”, “Beat it” y “Rock With You”: acumularon 1.300 millones de reproducciones.

#4 | US$40 millones

Charles Schulz | Febrero 12, 2000 (77)† | Cáncer

Es casi la hora de que “Es la gran calabaza, Charlie Brown” salga al aire en la televisión, y Charlie y el resto del equipo de Peanuts no han disminuido la velocidad. El negocio de Peanuts generó US$47 millones más en ingresos este año fiscal en comparación con 2020, por un total de US$157 millones. ¡Parte de eso proviene de un acuerdo con Apple TV +, donde está la segunda temporada de Snoopy in Space! está programado para comenzar a transmitirse el viernes 12 de noviembre.

#5 | US$35 millones

Dr. Seuss | Septiembre 24, 1991 (87)† | Cáncer

Theodor Seuss Geisel (más conocido como Dr. Seuss) vendió casi 7 millones de libros impresos en los Estados Unidos durante el último año, a pesar de la controversia sobre las imágenes racistas en algunas de sus primeras obras, en comparación con 6 millones de copias en 2020 y continúa beneficiándose de una Un noviazgo de muchos años con Hollywood liderado por su viuda antes de su muerte en 2018. La presidenta de Dr. Seuss Enterprises, Susan Brandt, se inclinó hacia la transmisión y llegó a un acuerdo con Netflix para crear la serie animada de gran presupuesto Green Eggs and Ham. La segunda temporada se estrena el 5 de noviembre.

#6 | US$33 millones

Bing Crosby | Octubre 14, 1977 (75)† | Cáncer

La estrella de Holiday Inn, famoso por su voz de barítono, hace su debut en la lista después de que su patrimonio vendiera una participación en las regalías de sus grabaciones maestras, incluidas sus más de 1,600 canciones, nombre y semejanza y más, por aproximadamente US$30 millones. Los amantes de la temporada navideña en Estados Unidos transmitieron la canción “White Christmas” 87 millones de veces en 2020.

#7 | US$31 millones

Elvis Presley | Agosto 16, 1977 (42)† | Ataque del corazón

Con Graceland acercándose a los niveles de asistencia anteriores a Covid, el imperio del Rey se está recuperando y logrando nuevas asociaciones, incluido The Elvis Presley Channel de Cinedigm, que se estrena el 8 de enero de su cumpleaños y promete contenido de archivo, conciertos y más. En el otoño, Netflix estrenará una serie animada para adultos llamada “Agent King”, en la que Elvis explorará una historia alternativa en la que fingió su propia muerte para luchar contra el crimen con un programa secreto de espionaje del gobierno.

#8 | US$27 millones

Arnold Palmer | Septiembre 25, 2016 (87)† | Ataque del corazón

Los torneos de golf están de regreso después de una temporada acortada por la pandemia y Arnie’s Army está ahí con la competencia. El acuerdo que Palmer firmó con Arizona Beverages por su bebida de té helado con limonada del mismo nombre genera millones, y la versión con picos tuvo un crecimiento del 15% en las ventas este año, según Molson Coors.

#9 | US$23 millones

Gerry Goffin | Junio 19, 2014 (75)† | Muerte natural

El letrista coescribió más de 50 éxitos Top 40 con la prolífica cantante y compositora Carole King durante su matrimonio, que fueron grabados por artistas como The Shirelles, The Drifters, Bobby Vee y Steve Lawrence. Mejoró aún más con el tiempo: en los 80 y 90 produjo “Savin ‘All My Love for You”, la canción que convirtió a Whitney Houston en una estrella y lanzó su segundo álbum Back Room Blood con sus colaboradores Bob Dylan y Barry Goldberg. Primary Wave compró una participación en su catálogo por unos 20 millones de dólares.

#10 | US$21 millones

Luther Vandross | Julio 1, 2005 (54)† | Golpe

La leyenda del R&B Vandross se une a las filas gracias a un acuerdo con Primary Wave que se cerró a principios de esta semana. Su patrimonio se embolsó aproximadamente US$20 millones por una participación en sus flujos de ingresos de publicaciones y grabaciones maestras, que incluyen canciones como su canción revolucionaria de 1981 “Never Too Much”, el sencillo principal de su álbum del mismo nombre que se disparó en las listas de éxitos y le valió su éxito. dos nominaciones al Grammy. Vandross vendió 40 millones de discos en todo el mundo durante sus 30 años de carrera.

#11 | US$16 millones

Bob Marley | Mayo 11, 1981 (36)† | Cáncer

La marca de la estrella del reggae, que cubre parlantes, tocadiscos, auriculares, ropa y encendedores, se ha expandido a psicodélicos, gracias a un acuerdo de licencia exclusivo de varios años con Silo Wellness Inc. en junio para desarrollar una línea de productos de hongos llamada Marley One. Sus oyentes también siguen volviendo a sus éxitos como “Is This Love” y “Jamming”, transmitiendo constantemente sus canciones mil millones de veces al año en los Estados Unidos.

#12 | US$15 millones

Juice Wrld | Diciembre 8, 2019 (21)† | Sobredosis

Jarad Higgins, más conocido por sus 13 millones de seguidores en Twitter e Instagram como “Juice WRLD”, es el músico más interpretado en la lista por un deslizamiento de tierra con 5.600 millones de transmisiones en EE. UU., que constituyen la mayor parte de sus ganancias este año. En mayo, su equipo lanzó una edición de aniversario de su segundo álbum Goodbye & Good Riddance con dos canciones adicionales. Un documental sobre su vida se estrenará en AFI Fest el próximo mes.

#13 | US$12 millones

John Lennon | Diciembre 8, 1980 (40)† | Homicidio

El esperanzador clásico de Lennon y Yoko Ono, “Imagine”, se conmemoró en su 50 aniversario este septiembre con la letra “imagina a todas las personas viviendo la vida en paz” proyectada en edificios de Nueva York y Londres. Su parte de las canciones de los Beatles, el catálogo más valioso del mundo, sigue dando sus frutos.

Metodología

La clasificación de Dead Celebrity de este año incluye ganancias antes de impuestos de ventas, transmisiones, acuerdos de licencia y otras fuentes entre el 30 de octubre de 2020 y el 30 de octubre de 2021, así como las adquisiciones de propiedades realizadas o anunciadas durante el mismo período. Compilamos nuestras cifras con la ayuda de datos de MRC Data, IMDbPro, NPD BookScan y entrevistas con expertos de la industria. No se descuentan los honorarios de los agentes, gerentes y abogados.

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Abigail Freeman.