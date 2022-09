Familiares y seguidores de Marciano Cantero se despiden de él en su funeral en la ciudad de Mendoza

El mundo del rock latinoamericano se encuentra de luto luego de que el pasado 8 de septiembre se confirmara la muerte de Marciano Cantero, líder y vocalista de una de las agrupaciones más populares en español, Los Enanitos Verdes.

La noticia sorprendió a todos. Marciano se encontraba días antes en terapia intensiva por sufrir un cuadro de insuficiencia renal, pero su estado de salud empeoró hasta el punto en el que tuvo que ser operado.

La tristeza es palpable en los corazones que escucharon y cantaron a todo pulmón las canciones más populares del intérprete, como Lamento Boliviano, Luz de Día, Tu Cárcel, Mi primer día sin ti, entre muchos otros clásicos.

La tarde del pasado 9 de septiembre se llevó a cabo el funeral de Cantero, que se realizó en su pueblo que lo vio nacer, Mendoza. En el acto fúnebre, miles de personas se reunieron para despedirse por última vez de su ídolo.

“No se va, Marciano no se va”, eran los cánticos que se escuchaban alrededor del edificio de Cultura en la Ciudad de Mendoza. Más de 300 personas estuvieron para recordar a Cantero, e interpretar algunas de sus más populares canciones.

En el lugar también estuvo la presencia de Felipe Staiti y Daniel Piccolo, miembros restantes de Enanitos Verdes, quienes fueron recibidos por aplausos de sus seguidores.

Hoy fue sepultado el líder de Enanitos Verdes, Marciano Cantero, en Mendoza, una ciudad de Argentina. Los asistentes a su funeral cantaron Lamento Boliviano en su honor, como una emotiva despedida. pic.twitter.com/o250TNK6iO — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 11, 2022

Por su parte, Eduardo Cantero, hermano de Marciano dijo al medio MDZ que no se esperaba que una cantidad tan grande de gente se presentara para recordar el legado del cantante.

“Lo que viví hoy, no lo hubiera imaginado jamás. Mi hermano fue un grande, fue un gran compositor. Pero nunca imaginé la reacción de la gente. No lo tenía en mi mente. Agradezco a toda la gente“, cuenta Eduardo Cantero.

También Javier Cantero, hijo de Marciano, expresó sus palabras de condolencias por la muerte del cantante. “Mis sentimientos son de agradecimiento y orgullo. Con mi viejo y con la gente, al pueblo y a los Enanitos. Son las palabras que me salen. Ver a la gente cantar sus temas me hace pensar ‘qué lindo lo que me dejó‘”.

Son varios los videos del funeral de Cantero que se compartieron en las redes sociales, en donde se observa el ambiente de tristeza mezclado con entusiasmo por volver a interpretar las canciones de los Enanitos Verdes.

Uno de los metrajes que más llamó la atención fue el que compartió el usuario en Twitter GeroSosa98 en Twitter, en donde una persona, con guitarra en mano, comienza a tocar los primeros acordes de Lamento Boliviano, lo que provoca que todos los presentes canten al unísono.

Otro peculiar video fue el de un taxista que se detuvo en frente del velatorio, y reprodujo a todo volumen la canción Te Vi en un Tren. Otras personas que pasaban se acercaron para cantar con emoción la melodía.

“Se nos fue un grande, nacimos junto con Marciano y con los enanitos”, dice uno de los hombres que se encuentra cerca del taxi.