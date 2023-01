Fallece a los 54 años Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley

Lisa Marie Presley, la única hija del legendario cantante Elvis Presley, ha fallecido este 12 de enero a los 54 años, de acuerdo al medio TMZ.

La información también fue confirmada por el representante de la cantante al medio Variety. Además, la familia Presley lanzó un comunicado donde expresaban la tristeza que les causaba la muerte de Lisa.

“Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie. Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil”, dice el comunicado.

Presley había sido hospitalizada este mismo jueves luego de sufrir un paro cardiaco en su casa ubicada en la ciudad de Calabasas en California.

Antes de ser trasladada, de acuerdo a TMZ, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Esta semana, la hija del astro del rock and roll fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

