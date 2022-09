Eugenio Derbez: qué se sabe sobre la película con la que regresará a la actuación luego de sufrir un fuerte accidente

Durante las últimas semanas, la salud de Eugenio Derbez ha sido uno de los temas más seguidos en el mundo del espectáculo tras sufrir un accidente mientras utilizaba un visor de realidad virtual.

Derbez, después de ser operado con éxito, volvió a dar de qué hablar luego de cerrar su próximo proyecto cinematográfico para regresar a la actuación.

Según una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, el actor mexicano de 61 años será uno de los actores principales y productores ejecutivos de la nueva adaptación de la película Drácula.

Hasta la fecha, no se sabe más información sobre este filme; sin embargo, se reveló que el nombre de esta adaptación de la película estrenada en 1930 será They Came at Night.

Eugenio Derbez producirá una serie sobre el clásico de los años 30 “Drácula” El proyecto narrará la realización de una versión en español de la clásica película de terror pic.twitter.com/qhW9qtj9Um — REVISTA / CIENTO UNO ® (@CIENTOUNO4) September 20, 2022

Dentro de sus declaraciones para The Hollywood Reporter, Eugenio Derbez reveló que una de las razones por las que tomó este reto fue para regresar a hacer comedia en la pantalla, ya que hace más de 10 años que no participa en ninguna producción de este género.

“Es la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y condiciones más duras. También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión en español”, indicó Derbez.

La nueva adaptación de Drácula tendrá contrato de exclusividad con Televisa Univisión y será vista por primera vez a través de su plataforma de streaming Vix+.