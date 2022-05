Eugenio Derbez presentó “The Valet” y dedicó el éxito a Carmen Salinas

Tras el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas, el 9 de diciembre de 2021 a causa de un derrame cerebral, Eugenio Derbez destacó que tuvo el privilegio de trabajar y de coincidir en su última película.

Recientemente Derbez visitó México y compartió con la prensa local sobre el filme y sobre la participación de Carmen Salinas en The Valet.

“Estoy contento de volver a desenvolverme en un género (comedia) en el que he crecido tanto como actor y por el que la gente me conoce”, dijo Eugenio.

El también director y productor dijo que en The Valet encarna a Antonio, un humilde aparca autos latino que, por azar del destino, aparece en la misma fotografía que un paparazzi tomó a Olivia, una estrella de cine retratada junto a un hombre casado.

Para evitar el desastre publicitario que podría ocasionar la instantánea con su amante a Olivia (Samara Weaving), se ideará un disparatado plan para hacer creer a la prensa rosa que Antonio es su nuevo novio.

Derbez también dijo que la producción es una “combinación perfecta entre comedia y drama”, pero con “un mensaje muy bello” para toda la comunidad migrante en Estados Unidos, especialmente la latina.

La dedicatoria a Carmen Salinas

Durante su estadía en México, Derbez recalcó el trabajo de Carmen Salinas y expresó su admiración por la fallecida actriz. Además, elogió su participación en The Valet.

“Estoy muy emocionado y me siento muy bendecido de haber estado en la última película de Carmen Salinas. Ella tenía muchas ganas de verla terminada, pero desafortunadamente no se dieron las condiciones y falleció cuatro o cinco meses antes de que se terminara de filmar”, dijo Derbez.

“Fue uno de los mejores trabajos que hizo y me da mucha tristeza que no haya podido verlo terminando… Esto es un homenaje para ella y su familia”, agregó Derbez. Además, durante la presentación en su país, pidió un minuto de silencio a los asistentes al compartir un video de más de 2 minutos donde apareció Salinas y habló sobre su personaje en The Valet.