Eugenio Derbez: las revelaciones que hizo la esposa del actor respecto a su salud tras su operación

Por medio de una breve entrevista para Multimedios TV, Alessandra Rosaldo confirmó los rumores sobre las lesiones de Eugenio Derbez y reveló la posibilidad de una nueva cirugía para reemplazar su hombro derecho.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, indicó.

Pese a no mencionar los causas del accidente sufrido por el protagonista de No se aceptan devoluciones, Alessandra Rosaldo informó que será el propio actor quien hablará del tema y dará más detalles sobre lo sucedido.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir… pero filmando no fue”, confirmó la cantante.

La esposa de Eugenio Derbez también informó que, aunque el dolor es muy fuerte, el actor ya fue dado de alta y actualmente se encuentra en su casa bajo los cuidados de su suegra y su hija Aitana.

Para finalizar, Alessandra Rosaldo agradeció las muestras de cariño que su esposo ha recibido, las cuales han sido tantas que el actor tuvo que apagar su celular debido a las constantes notificaciones.

“Agradece profundamente todas las muestras de cariño el celular lo tiene apagado porque no deja de sonar está muy conmovido por todo lo que ha recibido de mensajes a manos llenas, ha sido hermoso y mañana es su cumpleaños”, dijo Alessandra.