Estudiante de diez años relata lo que vivió dentro de la escuela de Texas en donde ocurrió el tiroteo de Salvador Ramos

Son muchos los testimonios que han salido de los supervivientes del tiroteo a una escuela primaria en Uvalde, Texas, en donde 19 niños y dos profesoras perdieron la vida a manos de Salvador Ramos.

Desde familiares que estuvieron afuera de la escuela al momento del tiroteo, los profesores que evacuaron a los pequeños y los cuerpos de la policía, los diversos relatos solo acentúan la tristeza y dolor de las personas que sufrieron las acciones de Ramos.

Sin embargo, hay otro grupo de relatos que hiela la sangre y permite ver una recreación más dolorosa del tiroteo: los testimonios de los niños que sobrevivieron al ataque.

Este es el caso de Jayden Pérez, un niño de 10 años que contó toda su experiencia a medio CNN. Desde el momento en que Salvador entró a su salón y como escapó por la ventana de su clase gracias a la ayuda de un oficial.

Jayden, vistiendo con un suéter color corinto, cuenta que ya se siente mejor, pero que aún se encuentra triste tras ver cómo varios de sus amigos morían.

“Todavía estoy triste por algunos de mis amigos que murieron“, dice el pequeño Jayden a la reportera. “Fue muy aterrador porque nunca pensé que esto fuera a suceder”.

Pérez empezó a narrar cómo se suscitaron los hechos, como el momento en que se escondió con varios de sus compañeros cerca del área de las mochilas al momento del ataque.

“Cinco de nosotros nos escondimos allí y el resto debajo de una mesa, pero eso no evitó que uno de mis compañeros resultara herido“, indicó.

También narró como Salvador Ramos empezó a disparar dentro de su clase. “Él disparó a a través de una ventana hiriendo a mi amigo y a mi maestro“, afirmó.

Pérez afirmó que su amigo le dispararon en la nariz, y tanto él como su maestro tuvieron que tener una cirugía.

Jayden contó que un oficial lo ayudó a él y a otros estudiantes a escapar por medio de una ventana, no sin antes ver como algunas de sus amigas morían a manos del tirador. “Mckenna, Tess, Anabelle, básicamente todas ellas”, indicó.

Ante el hecho, Jayden afirmó en la entrevista que no desea volver a clases, con constantes miedos de que vuelva a ocurrir un tiroteo de esta magnitud.

Cuando la entrevistadora la preguntó si volvería a ir a la escuela, Jayden dijo “No, después de lo que pasó no“.

“No quiero volver a la escuela, no quiero tener nada que ver con otro tiroteo y yo en la escuela“.

Jayden asentó la cabeza, diciendo que tiene miedo de que pueda volver a ocurrir algo similar y afirmando “sé que podría volver a ocurrir, probablemente“.

