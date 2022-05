Amber Heard: cuáles han sido las relaciones amorosas que ha tenido la actriz (y cuál ha sido polémica)

El nombre e imagen de Amber Heard sigue en el ojo público debido al juicio que enfrenta contra su exesposo Johnny Depp, quien lo acusa por difamación y “violencia doméstica”.

Sin embargo, es bien sabido que la actriz ha entablado varias relaciones sentimentales con otras figuras importantes del mundo del entretenimiento y la farándula.

Incluso se tiene el antecedente de que la actriz, oriunda de Austin, Texas, tuvo romances con dos personas provenientes de México.

Esta es una lista de todas las relaciones sentimentales en las que ha estado Amber Heard, antes de la polémica que ha tenido con Johnny Depp.

Se presume que esta fue la primera relación pública que tuvo Amber Heard y fue con el cineasta mexicano Alejandro Gómez.

Según información de The Daily Mail, en el año 2016, Gómez aseguró que solo salió con Heard por una semana, y que ella lo ayudó mientras estaba de mudanza en la ciudad natal de Heard.

Otro dato de Gómez es que se trata de la única de las parejas de la actriz que ha salido en defensa de ella, precisamente en el año 2016 cuando aseguró que Heard no sería capaz de cometer actos violentos con Johnny Depp.

El segundo registro que se tiene de una relación amorosa que tuvo Amber Heard fue con el reconocido actor y modelo mexicano Valentino Lanús.

Fue en el año 2005 en el que la actriz conoció al actor, presuntamente por un amigo en común. Heard, que en ese momento tenía 20 años aún no era reconocida en el mundo del espectáculo, mientras que Lanús ya tenía bastante reconocimiento por su participación en varias telenovelas.

Según los rumores, ya habían planes de una boda entre ambos actores, pero la actriz declinó de la propuesta debido a que quería enfocarse en su carrera como actriz.

En el año 2008 la actriz sostuvo una relación con la pintora y fotógrafa Tasya Van Ree. Según allegados de las dos mujeres, su relación era tan intensa que cada chica se tatuó el nombre de su pareja.

Sin embargo, en el año 2009, Heard fue arrestada por presuntas agresiones hacia su pareja, quien la acusó de “violencia doméstica”.

Según la construcción de los hechos Heard habría golpeado a Tasya en el brazo producto de una fuerte discusión que tuvieron. Años más tarde, ambas mujeres aseguraron que el caso “se exageró” y “se tergiversó”, quitando todos los cargos de violencia y demandas que tenían entre ellas.

Inmediatamente después de su ruptura en 2011, Heard comenzó a salir formalmente con Johnny Depp.

En 2018 los rumores de que Heard entablaba una relación con el dueño de galerías de arte, Vito Schnabel se incrementaron más. Hasta que finalmente se reportó su relación con base a varias fotografías donde se les ven juntos.

Su relación terminó debido a varios compromisos personales y profesionales que le impedían estar más tiempo juntos.

Se tienen registros en marzo de 2019 que Heard salió con el director de cine Andy Muschietti, quien dirigió las películas de terror de “It: El Payaso Asesino”.

No hay muchos detalles sobre la relación entre ambos actores, solo se sabe que terminaron a finales de ese mismo año.

Aunque no se oficializara por ningún medio, a Musk se le atribuye haber tenido una aventura amorosa con Amber Heard, incluso cuando la actriz estaba casada con Johnny Depp. Esto habría ocurrido en 2015.

Depp también presentó en el juicio varias pruebas que muestran que la actriz tuvo una relación con el magnate millonario.

Se dice que Amber continuó viéndose con Musk entre los años 2016 y 2018.

I'm pretty sure @ElonMusk made that bid for Twitter to distract u from the Heard /Depp Trial.

Elon cheated with Amber while Johnny was away getting sober. We've seen pics of Musk & she on the elevator. He's just as obsessed with his public image as Amber is. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/NpnipN01VG

— Jocelyn stands with 🇺🇦 (@jossytweets) April 15, 2022