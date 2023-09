Estos serán los precios y localidades para el Road to Ultra que se hará en Guatemala

El pasado 5 de septiembre se confirmó que Guatemala celebrará su primera edición del Road to Ultra, uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo.

La información fue compartida de manera oficial en la página web de Ultra Worldwide, además de asegurar que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en la Explanada Cardales de Cayalá, en zona 16.

Ahora, este 11 de septiembre se han dado a conocer los diferentes precios y las localidades que estarán disponibles para el público.

Desde la página oficial de Ultra Worldwide se conoce que los guatemaltecos podrán elegir entre cuatro localidades: Entrada General, VIP, Platinum Box y Black Box.

Cabe resaltar que cada localidad posee dos etapas, y las primeras etapas se encuentran agotadas. La etapa número dos se encuentran disponibles para comprarlas desde este lunes.

Hay que recordar que, el día del anuncio, los guatemaltecos podían registrarse en la página oficial de Road to Ultra, para poder tener acceso a la preventa de las entradas de la etapa 1.

Los precios de las entradas se dividen de la siguiente manera:

We're so excited to be bringing Road to Ultra to Guatemala for the first time ever this November 4! Make sure to follow @ultraguatemala for all of the latest updates! https://t.co/RLNoP5lTw0

— Ultra Music Festival (@ultra) September 5, 2023