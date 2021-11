Esto es lo que se sabe del proyecto que tienen Steve Aoki y Ángela Aguilar

En la actualidad Ángela Aguilar (hija de Pepe Aguilar) promociona Ella qué te dio un tema que interpreta junto a Jesse & Joy.

La artista mexicana-estadounidense de 18 años fue una de las invitadas especiales de la gala Persona del año 2021 de los Latin Grammy, en la que se celebró el talento de Rubén Blades.

El miércoles 24 de noviembre los admiradores de Ángela Aguilar fueron sorprendidos debido a que, el famoso y destacado DJ Steve Aoki publicó en Instagram varias fotografías junto a la artista. Además, en las imágenes se observa también a Pepe Aguilar y otras muestran lo que aparentemente sería un estudio de grabación.

Ángela por su parte, también utilizó la misma red social y compartió varias Stories (Historias) junto a Steve Aoki. Sin embargo, minutos después las eliminó., lo que provocó varios comentarios de sus admiradores.

Algunos apuestan que están preparando una colaboración debido a que Aoki acostumbra a realizar ese tipo de producciones.

“Pure magic. what we created together. Worth the @angela_aguilar_ / Magia pura: lo que creamos juntos. Vale la pena”, fue el texto con el que Aoki mostró su publicación en su cuenta de Instagram.

En la actualidad Ángela es una artista que se ha convertido en una de las voces más destacadas en la industria de la música de México y es considerada como una de las cantantes mexicanas con mayor proyección.

Los admiradores de y de Aoki tendrán que esperar hasta que alguno de ellos revele más información.