Estatua de Eugenio Derbez en Acapulco provoca críticas, memes e ira

El sábado 9 de octubre se develó una estatua en Acapulco, Guerrero, del actor y comediante Eugenio Derbez. Sin embargo, no todos los ciudadanos lo vieron como un acto indispensable, incluso algunos hasta repudiaron la acción de las autoridades locales.

Eugenio Derbez es conocido por su creatividad y ha sido considerado como uno de los actores y comediantes mexicanos con alta proyección internacional.

Recientemente Apple TV+ contó con Eugenio Derbez y estrenó en su plataforma su primera serie en inglés y español, Acapulco, una historia inspirada en la comedia How to be a Latin Lover que viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera.

De acuerdo con Eugenio, haber participado en la producción y actuación de esta serie “es un sueño hecho realidad”, debido a que plasma un lado colorido y alegre de México, muy diferente de la imagen que otras producciones, especialmente estadounidenses, pintan del país latino.

La estatua

El sábado 9 de octubre se develó una estatua de Eugenio Derbez en Acapulco. Se instaló frente al hotel Elcano, y lo que muchos de sus admiradores aplaudieron y pensaron que sería otro éxito en la lista del comediante, algunos mostraron su inconformidad y lo demostraron en las redes sociales.

“Inauguración de la glorieta Eugenio Derbez en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el Mundo”, es parte del texto que se incluyó en la placa de la estatura del actor y comediante y algunas de las críticas se basaron en que, existen otros artistas que han destacado a esa ciudad y no han recibido ningún reconocimiento.

CREAN ESTATUA DE EUGENIO DERBEZ EN ACAPULCO Por su "aportación y difusión", el gobierno de la ciudad decidió colocar el monumento en honor al actor luego que éste creara una serie que se desarrolla dentro de uno de los hoteles más populares del puerto. pic.twitter.com/QUPpFPy4tI — El Nacional Periódico (@elnacionalred) October 12, 2021

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, se supo que la obra supuestamente estuvo a cargo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

El actor y comediante no se pronunció en las redes sociales. Sin embargo, varios cibernautas compartieron varias memes, reacciones y críticas por la estatua. Días después, la obra fue alterada por ciudadanos que colocaron bolsas de plástico y otros objetos que la cubrieron, así como la placa de la descripción.

Así amaneció la estatua de Eugenio Derbez en #Acapulco a 24 horas de ser inaugurada pic.twitter.com/azF2dz6u95 — Acapulco Cotidiano (@Acapulcotidiano) October 12, 2021

Según los medios internacionales, recientemente se pronunció Yair García Delgado, director del Instituto Municipal de Planeación de la ciudad e indicó que, si los ciudadanos se organizan y presentan de manera formal la solicitud, la estatua será retirada.