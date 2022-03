“Estaba harta de mi cabello largo”: el video con el que Maribel Guardia presentó su “nuevo look”

Maribel Guardia se ha caracterizado por mantenerse activa en Instagram y constantemente interactuar con sus seguidores por medio de esta red social.

“Les quería presumir mi cambio de look”, escribió la actriz en un video que se volvió viral en redes sociales.

Estas curiosas imágenes muestran a Maribel Guardia de una manera nunca antes vista, ya que aparece totalmente rapada y sin su característico cabello y fleco largo.

“Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y, sobre todo, de mi fleco. Ay Dios mío, bienvenida a la primavera y espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías?”, publicó la artista junto controversial video.

Hasta el momento, este video cuenta con casi 135 mil likes y más de 5 mil comentarios, entre los que destacan las múltiples palabras de apoyo y aliento ante este supuesto cambio de look de la también modelo nacida en Costa Rica.

“Eres bellísima Maribel”, La muestra de que La que es bella es bella con o sin cabello ! más cuando la belleza viene desde el corazón eso no lo opaca nadie”, “La verdad se ve igual de bonita”, “Eres tan Bella, tan profesional y tan artista q tu público te ama más allá del físico ( y eso q eres un monumento) Bravo x regalarnos una muestra más de lo q eres! Tqm” y “Divina siempre”, fueron algunos de los comentarios que recibió Maribel Guardia.

Sin embargo, este supuesto cambio de look fue una de las bromas que Maribel Guardia hace por medio de sus redes sociales, situación que causó alivio en muchos de sus seguidores al enterarse que la actriz todavía conserva su icónico cabello largo.

La actriz utilizó un filtro que hace que las personas aparezcan calvas y se unió a un reto que se ha hecho viral en redes sociales, el cual consiste en grabarse de esta manera y publicar dicho video “sin pelo”.

Aunque muchos de sus seguidores captaron la broma en primera instancia, e hicieron comentarios graciosos al respecto, otros pensaron que Maribel Guardia se había rapado y mostraron su preocupación ante este posible cambio de look radical.