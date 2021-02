Escalofriante teoría de “Buscando a Nemo” sugiere un giro inesperado para el pecesito

El padre de Nemo, Marlin, en realidad se encuentra en una etapa de duelo, es una teoría que se viralizó en TikTok sobre la película de Pixar del 2003.

El usuario @luisvelody asegura que Nemo nunca existió, y que todo se trató de un proceso psicológico que Marlin implementó para superar la pérdida no solo de su hijo, sino también de su esposa y los huevos de sus crías.

Es decir, sugiere que fue una alucinación.

La película expone cómo una barracuda devora los huevos del pez payaso y solo Nemo habría sobrevivido.

El giro escalofriante se da cuando el tiktoker dice que “Buscando a Nemo” expone las cinco etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.

“Negación, cuando Marlin no deja que su hijo vaya a la escuela porque no es seguro; ira, cuando Marlin se enoja con Nemo porque no obedece sus órdenes; negociación, cuando trata de hablar con Dory para que lo acompañe en su búsqueda; depresión, cuando Marlin ve a su hijo en una bolsa, pensando que está muerto; y aceptación, cuando Marlin acepta su destino y deja ir a su hijo”, precisa @luisvelody.

En los comentarios muchos usuarios mostraron su escepticismo al planteamiento, pero otros aseguraron reflexionar y escribieron que “tiene sentido”, lo que hizo que ese post superara las 13.9 millones de reproducciones.