“Es muy potente lo que se viene”: Netflix promete final potente para “La casa de papel”

Cuando faltan poco más de dos semanas para que se emita la segunda parte de la temporada final de una de las producciones más exitosas en la historia de la plataforma Netflix.

“Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie, que les va a encantar. Es muy potente lo que se viene”, promete el actor argentino Rodrigo de la Serna, que interpreta a Palermo en la serie, en un video corto del making of que fue publicado este miércoles 17 de noviembre.

El próximo 3 de diciembre llegará a la plataforma la segunda parte de la quinta entrega de la saga, que para Álvaro Morte “El profesor” está “repleta de una tensión absoluta”.

El martes 16, Netflix anunció precisamente que “La casa de papel” es una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma, la segunda de habla no inglesa, detrás de la coreana El juego del calamar.

¿Cómo se cierra algo tan grande? La respuesta llega el 3 de diciembre.

How do you end something this big? You'll get the answer on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/N4tueX3GBL

