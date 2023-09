“Es malvada y bruja”: Shakira recibe crítica por supuestamente ser mala jefa y tacaña

El pasado 20 de septiembre Shakira y Fuerza Regida lanzaron la canción El jefe, con la que critican la explotación laboral. Sin embargo, una mujer quien asegura haber trabajado con la cantante colombiana por más de cuatro años indica que no es buena jefa y su trato con los trabajadores es “nefasto”. También dice que declaró contra la intérprete en su caso de deuda con la Hacienda.

Por medio de un vídeo en vivo de TikTok, pero que después publicó en su cuenta, Cristina Cárdenas relata que por cuatro años trabajó como coordinadora de figuración en los rodajes publicitarios de la intérprete de Ojos así y TQG. “A mí nunca me ha contratado Shakira, a mí me contratan otras empresas. No soy ex empleada de Shakira”, aclara al principio.

El Jefe está dedicada a Lili Melgal, la niñera que Gerard Piqué habría despedido sin indemnización por haber alertado a Shakira acerca de la infidelidad de su expareja. De acuerdo con Cárdenas, la canción es contradictoria a la realidad porque la barranquillera no sería buena jefa.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, tienen que levantarse y ponerse de cara a la pared… es que no hay más palabras, no se puede decir nada más”, dice la mujer. También menciona que Shakira pide que nadie se le acerque y la mire a los ojos; incluso, en ocasiones ha sacado del lugar de rodaje a otra mujer que “destaca” más que ella.

Asimismo, indica que llevaron un barco al puerto de Barcelona, para un rodaje en el que había alrededor de 300 personas, pero Shakira llamó 15 minutos antes de empezar para informar que no se presentaría. “Allí te estás delatando de que no eres muy profesional”, señala.

“Es una mujer con muchas fobias”

En el vídeo, Cárdenas también critica la personalidad de la intérprete de Copa vacía y Acróstico ya que opina que es una mujer insegura y con muchas fobias. “Allí donde la vez tan empoderada, tan bella, es una mujer con muchas manías, con muchos miedos”.

Asimismo, señala que realmente el público de la cantante no conoce lo que ha vivido la familia de Shakira y Gerard Piqué durante los 12 años de su relación. “Esa mujer es todo lo contrario de lo que parece. La familia la está pasando muy mal”, asegura.

Cárdenas pone en duda que realmente Shakira le dé un porcentaje de las ganancias del vídeo de El Jefe a Lili Melgar, por aparecer en la producción. La mujer indica que la barranquillera es “la mujer más tacaña”.

“Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer. En todas las comidas familiares, en 12 años, nunca ha abierto el monedero. ¿Tu dirás que, si le dará 1 millón de dólares a Lili, ella estará allí aguantándola?”, menciona.