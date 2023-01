“Es culpa de mi suegra” El consejo que Shakira jamás le perdonará a la mamá de Gerard Piqué

Desde el 4 de junio de 2022, la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, anunciaron su separación a través de un comunicado.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se indicó en ese momento y en un corto comunicado firmado por “Shakira y Gerard”.

Shakira y Piqué comenzaron su historia de amor en 2011 y actualmente tienen dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, a pesar de no haber querido casarse.

Ambas celebridades han sido objeto mediático debido a varias especulaciones y sucesos.

Recientemente Shakira provocó múltiples reacciones tras la esperada colaboración con el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía Martí.

Publicada bajo el título BZRP Music Session #53, varios famosos también reaccionaron por las indirectas bien directas a Piqué y Clara Chía.

El tema provocó que la actual pareja sentimental de Piqué se pronunciara en las redes sociales, aunque luego borró el misterioso mensaje que había compartido con sus seguidores.

El consejo que Shakira jamás le perdonará a su suegra

Debido al intercambio de opiniones a favor y en contra de cada una de las celebridades, los cibernautas recordaron el momento en que Shakira se quejó por un consejo que le dio su suegra, la madre de Piqué, y por el que hace años dijo que jamás la perdonaría.

En un video que nuevamente se difundió en redes sociales, usuarios recordaron que, en 2021, la revista Vogue repasó la carrera de celebridades a través de atuendos, peinados, y otras curiosidades.

En ese momento Shakira compartió que, en enero de 2012, asistió a un homenaje que le realizaron en Francia y enfatizó en su cabello. La artista colombiana recordó que a ese evento asistió con un look debido a que su suegra le había aconsejado.

El consejo estético que #Shakira jamás le perdonará a su suegra#Internacional pic.twitter.com/i8Q8XvNpFk — AMBA 24 (@amba24noticias) June 28, 2021

“Qué mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra que me dijo: ´Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado´… El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, dijo Shakira.