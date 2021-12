“Era una madre para todos”: Hija de Carmen Salinas habla sobre sus últimos momentos juntas previo a su fallecimiento

A pesar de estas leves mejoras en su estado de salud, este jueves el cuerpo de Carmen Salinas “no dio más” y falleció la noche de este jueves 8 de diciembre.

Maru Plascencia, hija de la actriz, habló con ForoTV y dio a conocer que la muerte de su madre sorprendió a toda la familia, ya que había mostrado aspectos de mejoría y el derrame cerebral había desaparecido por completo.

De acuerdo con la hija de Carmelita, su madre “abría los ojos, se le dilató la pupila y tenía reflejos” momentos antes de su muerte, situación que motivó a la familia.

“Decíamos que mi mamá iba a salir adelante”, confesó Maru Plascencia.

Añadido a esto, la hija de Carmen Salinas también reveló su petición hacia la Virgen de Guadalupe: que su madre despertara de coma y se pudiera recuperar.

Maru Plascencia tenía planeado ir a pedir por la salud de su madre a la Basílica de Guadalupe el próximo domingo 12 de diciembre, situación que lamentablemente ya no podrá cumplir.

“Ya no se me hizo ir a la Basílica a agradecer”, relató con tristeza.

Sobre su último encuentro con Carmen Salinas, su hija comentó que fue pocos minutos antes de las 23 horas de este jueves y se dio debido a una llamada informando que la presión de la actriz de 82 años había bajado.

Al entrar a la habitación de Carmelita, habló con ella por unos minutos y le pidió que no se preocupara si “quería descansar”.

Asimismo, Maru Plascencia dijo que luego de estar con ella y pedirle que fuera a acompañar a otros familiares al cielo, salió de la habitación para abandonar el hospital y dirigirse a su casa.

Sin embargo, momentos antes de irse, el personal médico del hospital se acercó a ella y le informó sobre el fallecimiento de su madre.

“Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión. Fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien, que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”, relató la hija de la actriz.

Para finalizar, la hija de la icónica actriz habló sobre el inmenso cariño que le tenían sus compañeros de trabajo, amigos y periodistas, a tal punto que se refirió a ella como “una madre para todos”.

“Era una madre para todos, quería mucho a los periodistas. Quisiera que fuera recordada como una gran imitadora, actriz, todo lo mejor, una gran comparare, una gran amiga, una gran abuela, suegra, hermana, bisabuela, todo lo mejor”, puntualizó.