“Era poco saludable”: las confesiones de Jada Pinkett Smith sobre sus problemas con las drogas y otros trastornos

A casi un mes del bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar, este incidente continúa causando la revelación de nueva información sobre el matrimonio entre el actor y Jada Pinkett Smith.

En un principio, tras el polémico golpe de Will Smith, salieron a la luz antiguas declaraciones de Jada Pinkett Smith en las que aseguró que nunca quiso casarse con el protagonista de la película King Richard.

De igual manera, se revelaron una serie de situaciones en las que la actriz le dio la espalda a Will Smith, como su supuesta molestia por el incidente en los Óscar ya que ella no necesitaba la ayuda de su esposo para defenderse y consideraba que su reacción fue exagerada.

Sin embargo, durante los últimos días salió a la luz otro testimonio de Jada Pinkett Smith, en el que habla de su vida privada y su adicción a la pornografía.

En uno de los episodios del programa Red Table Talk, la esposa de Will Smith confesó que durante una etapa de su vida fue adicta a la pornografía y alertó sobre este peligroso trastorno.

“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, reveló durante el programa.

Asimismo, dio más detalles sobre el momento de su vida en la que se refugió de manera equivocada en la pornografía luego de presentar por un largo tiempo problemas con las drogas y una adicción a las relaciones sexuales años antes de conocer a Will Smith.

“Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, comentó.

Para finalizar, Jada Pinkett Smith reveló que cuando su hija Willow cumplió 11 años, ambas tuvieron un charla sobre el peligro y las consecuencias que genera el consumo de este tipo de material.

“Somos muy abiertos en nuestra familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa. Es la única manera posible”, indicó Jada Pinkett Smith.