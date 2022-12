Elton John dejará de usar Twitter por las políticas de Elon Musk

El músico británico Elton John anunció este viernes 9 de diciembre que dejará de utilizar la red social Twitter a raíz de los cambios en su normativa introducidos por el nuevo propietario, Elon Musk que, según el artista, “permitirán que la desinformación florezca sin filtro”.

Los comentarios de John se producen después de que Musk garantizara una “amnistía” a cuentas suspendidas en esa plataforma que dará lugar, según alertan los expertos, a un incremento en los casos de acoso, discursos de odio y desinformación.

“Toda mi vida he intentado emplear mi música para unir a la gente. Y me entristece ver cómo la desinformación se usa ahora para dividir nuestro mundo”, explicó el cantante y compositor, de 75 años.

“He decidido no utilizar más Twitter, dado su reciente cambio de política que permitirá que la desinformación florezca sin filtro”, agrega.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022