El video que muestra la broma pesada que Belinda le hizo a su madre en un parque de atracciones en Orlando

Belinda ha dejado claro a través de las redes sociales la buena relación que tiene con su madre, llamada Belinda Schull.

De hecho, en muchas ocasiones la intérprete ha asegurado que su progenitora es una persona importante para ella, y que la ha ayudado tanto en su carrera profesional como en su vida privada.

Esto quedó demostrado recientemente cuando la cantante y actriz compartió en sus redes acerca un viaje que hizo por su cumpleaños a Walt Disney World de Orlando, Florida, acompañada de su madre.

Sin embargo, Belinda aprovechó el viaje para jugarle un broma pesada a su madre, ya que la convenció de subirse a una de las atracciones más fuertes del parque: La montaña rusa Everest.

Esto quedó demostrado en un video que subió Belinda a su red social de Tik Tok el pasado 25 de agosto, y que cuenta con más de 13 millones de visualizaciones y un millón de reacciones.

Dicho metraje muestra a madre e hija a punto de subirse a la montaña rusa, mientras Belinda le dice a su madre que “no es una atracción fuerte”.

@belindatok No es nadaaa!! Que tanto confían sus papás en ustedes? 😂🤫😵 ♬ sonido original – Belinda

“Papá, mamá se va a subir al Everest“, son las primeras palabras que se escuchan de Belinda en el video.

Belinda Schull, con una expresión de preocupación, le pregunta a los demás visitantes del parque si la montaña rusa a la que se va a subir es una atracción “fuerte”. A lo que todos dicen al unísono “no”.

“No es el más fuerte, ¿Cuánto quieres apostar a que no? ¿Confías en mí?, no va a ser fuerte“, le responde Belinda a su madre.

Ya abordo del vagón de la montaña rusa, la madre de Belinda, a último minuto, se quiere bajar de la atracción, a lo que todos le gritan que no se baje. “¡No mamá! ¡Confía en mí!” se logra escuchar a Belinda.

Los siguientes segundos del video muestran la expresión de miedo en la cara de Belinda Schull, mientras su hija le dice que no hay nada de qué temer y que no sea “exagerada”.

“¡Mamá, no es nada!, mira que bonitas las vistas“, dice Belinda a su madre cuando se encuentra en el punto más alto de la atracción.

En un momento de la atracción, el vagón de la montaña rusa comienza a ir en reversa, esto pone más nerviosa a Belinda Schull, quien no dudó en gritar del miedo.

Al final del video, cuando el vagón de la montaña rusa empieza a detenerse, Belinda le dice a su madre que la atracción “no fue horrible”. Mientras su madre le dice, entre enojada y nerviosa que se sintió mareada.