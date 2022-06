El video que genera rumores sobre el posible embarazo de Shakira

La reciente separación entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué ha generado una serie de dudas acerca de su futuro como el de sus hijos.

El pasado 4 de junio Shakira y Piqué anunciaron oficialmente su separación a través de un comunicado conjunto y desde ese momento ambos han acaparado la atención mediática.

En los últimos días se han revelado detalles de los trucos que usó el futbolista español para serle infiel a la cantante colombiana, así como los mensajes que un fan enamorado pintó cerca de la casa de Shakira.

Además, la carrera musical de la cantante y la vida deportiva de Piqué, pasaron a segundo plano debido a que sus admiradores se enfocan en seguir la pista de cómo terminará su situación sentimental y el rumbo que tomarán luego de poner fin a una relación de 12 años.

El martes 21 de junio, la cantante colombiana publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que realiza un baile de los que la caracterizan y motivó a sus admiradores a que la imiten y se sumen a un reto.

Varios de sus fanáticos viralizaron el clip debido a que se enfocaron en el abdomen de la artista.

Aunque Shakira enseñó los pasos de baile para que los repitieran y compartieran la coreografía, sus seguidores resaltaron una leve “pancita”, por lo que comenzaron a especular con su nuevo embrazo de la cantante colombiana.

Learn this dance. Post your video using the #DancingWithMyselfAtHome tune in to see if you're featured! pic.twitter.com/Uk4kFa8RM1

— Shakira (@shakira) June 22, 2022