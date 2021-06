El Señor de los Anillos regresa con una película anime en el universo de Peter Jackson

De acuerdo con Warner Bros, esta película de animación servirá como secuela de la trilogía original. Su formato será de anime y el estreno coincidirá con el de la serie basada en la misma franquicia que prepara el español J.A. Bayona para Amazon Studios, aunque son proyectos completamente independientes.

La trama del filme iniciará con cientos de años antes de las historias de J.R.R Tolkien y tendrá una conexión directa con la segunda entrega: “The Two Towers”, ya que contará la historia de la fortaleza de Helm’s Deep, donde se libraba la batalla principal de la película.

Según dieron a conocer, Philippa Boyens, guionista de las tres películas originales de “El señor de los anillos”, volverá a trabajar en esta película que dirigirá el japonés Kenji Kamiyama, quien ya tiene amplia experiencia en el anime tras hacerse cargo de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2004). Si retrocedemos todavía más en su historial, podemos encontrar su participación como artista en el largometraje de Akira (1988) y en Kiki’s Delivery Service (1989). Igualmente será el codirector de Blade Runner: Black Lotus junto a Shinji Aramaki.

La serie sobre el mundo de “The Lord of the Rings”, producida por Bayona para Amazon, se situará “miles de años antes” de los eventos narrados en “The Hobbit” y en la historia de J.R.R. Tolkien y contará con un presupuesto de 465 millones de dólares para su primera temporada.

“Puedo decir que Amazon va a gastar 465 millones de dólares en una única temporada. Es fantástico, realmente lo es. Será la mayor serie de televisión jamás hecha”, afirmó en una entrevista Stuart Nash, ministro de Turismo y Desarrollo Económico de Nueva Zelanda, país donde se rodará el proyecto.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se desarrolla 250 años antes de la trilogía original. La historia estará centrada en Helm Hammerhand, antiguo rey de Rohan. Como su título lo indica, el argumento estará reforzado por la Guerra de los Rohirrim, un enfrentamiento épico que “da forma a la Tierra Media”; además de algunos sucesos desconocidos sobre el Abismo de Helm.