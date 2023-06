El momento intenso en que una seguidora de Ricardo Arjona recibe una videollamada del artista

Actualmente Ricardo Arjona está en la gira Blanco y Negro que comenzó de forma oficial el 3 de febrero de 2022 en España y con la que ha tenido un exitoso recibimiento en cada ciudad que visita.

Su disquera Metamorfosis notificó a través de un comunicado que el tour llevaba paso firme con casi 100 conciertos entre Europa y América Latina, por lo que la gira es considerada una de las más sólidas en curso.

Cada fin de semana llega a su público en distintas presentaciones. El viernes 2 de junio estuvo en una de las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos, en Boston, la capital del estado de Massachusetts.

A la mañana siguiente salió a desayunar y se encontró con Valeria Duerto Goita, una joven con orígenes latinos que trabaja en un restaurante de la localidad.

“Boston, cosas que pasaron. La bendición de estar en contacto”, escribió Arjona en su cuenta de Instagram, junto a un video que explica por qué fue especial el encuentro.

Valeria llamó a su mamá en videollamada y le dijo que le pasaría a alguien. La madre reaccionó muy emocionada y empezó a gritar “no, no, nooo, no puede ser Dios mio”, mientras Arjona trataba de explicarle como una broma que su hija no quería darle mesa y le contó que no la había pasado bien en el concierto.

“Le voy a dejar un besito, aquí me va a cuidar su hija”, le dijo el guatemalteco a su seguidora, mientras ella seguía gritando y le agradecía porque en el concierto se llenó de “dopamina” (un neurotransmisor frecuentemente considerado como la causante de sensaciones placenteras).

Valeria subió a sus historia una fotografía que aprovechó a tomarse con el cantante. “Me crié escuchando tus canciones, anoche te vi en concierto y hoy me regalaste un abrazo, un beso y tus hermosas palabras”, escribió. Compartió además una foto de la videollamada.

Los seguidores han publicado también otros videos de esa noche con lleno completo en Boston. En la gira estará próximamente en Washington, Nueva York y Miami.