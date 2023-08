El micrófono que Cardi B lanzó durante un concierto se subastó por esta cifra

El micrófono que la cantante Cardi B arrojó a la multitud durante un concierto en Las Vegas en julio pasado después de que un asistente le tirara el líquido de un vaso se subastó este martes 8 de agosto en eBay por US$99 mil 900, según TMZ.

El micrófono fue subastado por el propietario de The Wave, la productora responsable del dispositivo de audio en dicha actuación, quien dijo al medio que destinará los beneficios de la subasta a dos organizaciones benéficas: Wounded Warrior Project y la organización benéfica local Friendship Circle Las Vegas.

El precio de salida del micrófono era de US$500, pero recibió más de 120 ofertas en aproximadamente una semana.

El video de cómo la rapera neoyorquina de padres caribeños tiraba el micro se volvió viral recientemente.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB

— CNN (@CNN) July 30, 2023