El lujosos regalo de Elon Musk que la actriz Amber Heard deberá vender para pagar su deuda con Johnny Depp

El 1 de junio finalizó uno de los juicios más populares en el mundo del entretenimiento: la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard.

El jurado dio el fallo a favor del actor protagonista de las películas de “Piratas del Caribe” y ahora debe recibir de parte de Heard la suma de US$10.35 millones por daños y perjuicios.

Amber Heard exigía US$100 millones por la contrademanda a Johnny Depp, pero recibirá solo US$2 millones.

Ante la enorme cantidad de dinero que debe pagar, Amber Heard deberá vender uno de los objetos más lujosos que tiene actualmente: un regalo que fue dado por el magnate Elon Musk.

Hay que recordar que durante el juicio, lo abogados de Depp evidenciaron que Heard y Musk habrían tenido una relación amorosa mientras la actriz seguía estando casada con Johnny Depp.

Ante ese episodio romántico pudo originarse el regalo que la actriz tuvo del magnate sudafricano. Se trata de un automóvil eléctrico Tesla Model S.

Este vehículo tiene varias particularidades: se trata de una línea de automóviles de gama alta que puede recorrer hasta 628 kilómetros con una sola carga, además de contar con 1 mil 200 caballos de fuerza.

El Tesla Model S puede ir de cero a cien kilómetros por hora en 2,1 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.

El precio del Tesla Model S ronda los US$130 mil si se trata de la versión completamente equipada.

Un usuario en Twitter llamado @JosephMorrisYT publicó una foto en donde aparece el Tesla Model S puesto a la venta supuestamente por la actriz Amber Heard, quien solicita la cantidad de US$141 mil.

“Amber Heard está vendiendo el regalo que Elon Musk le dio. Un Tesla Model S para poder pagar su deuda” fue el comentario que venía con la fotografía.

Amber Heard SELLING Elon Musk's gift to her, a Tesla Model S, to help pay for her appeal. #AmberHeardlsAnAbuser pic.twitter.com/taG1Gu0HBX

— Joseph Morris (@JosephMorrisYT) June 27, 2022