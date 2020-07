“Él dio su bendición”: Amante revela que Will Smith le permitió una relación extramarital con su esposa

En una entrevista en el programa The Breakfast Club, August Alsina, de 27 años, relató que llegó a la vida de los Smith a través de un hijo del matrimonio y allí fue donde pudo conocer a Jada.

Los detalles de la relación extramarital podrían erizar a más de alguno. Alsina reveló que Smith y él tuvieron una conversación al respecto.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida… y me dio su bendición”, dijo.

Para responder a quienes lo acusan de ser un “destroza hogares”, el rapero dijo que, en cambio, él ha sido el más perjudicado de esta trama. “He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo. “Todo eso me destrozó… Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”, señaló.

Pero las declaraciones de Alsina no fueron bien recibidas ni por el público ni por representantes de los Smith, que aseguran que son falsas.

El estelar de Men in Black tiene 51 años y su esposa Jada, 48. Juntos llevan 23 años y tienen dos hijos, Willow y Jaden.

Augusta Alsina en el video de la canción No Love, junto a Nicki Minaj.