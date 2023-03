El actor mexicano Ignacio López Tarso muere a los 98 años

El pasado 3 de marzo Ignacio López Tarso fue ingresado al hospital por una neumonía y una oclusión intestinal, por lo que su estado de salud era delicado. Sin embargo, este 11 de marzo se dio a conocer que el actor mexicano murió a los 98 años.

Juan Ignacio Aranda, hijo del actor de cine y teatro, dijo la tarde de este 11 de marzo que su padre tenía insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar, pero que lo más grave era la neumonía. Además, López Tarso no podía comer ni hablar y se encontraba semiconsciente. Toda la familia se estaba turnando para cuidarlo y le colocaban música de Vivaldi para animarlo.

En una plática con los medios de comunicación mexicanos, Ignacio Aranda recordó que su padre ayer -10 de marzo- estaba lúcido, incluso le pidió que le rascara la espalda. Por ello, esperaban que el actor se recuperara pronto y saliera del hospital.

En los últimos años el protagonista de películas como Gallo de Oro, El Hombre de papel y Rosa Blanca presentó varios quebrantos de salud. En junio del 2022 estuvo delicado por una neumonía que logró superar. Luego, en septiembre informó que había dado positivo a Covid-19, pero sus síntomas fueron leves.

Este sábado 11 de marzo fue la prensa mexicana quien dio a conocer la muerte de Ignacio López Tarso y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) la confirmó.

“@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Ignacio López Tarso. Actor con una amplísima carrera en teatro, cine, televisión y política. Fue presidente de nuestra asociación”, escribió la Asociación en su cuenta de Twitter.

Minutos después, su familia dio a conocer la noticia en la página oficial del actor en Facebook.

Su trayectoria

Ignacio López Tarso se ganó el cariño del público no solo por su talento, sino por su carisma y vocación a la actuación. Su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue cuando sus padres lo llevaron a ver una obra de teatro a los ocho años.

A los 24 años ingresó a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde perteneció al grupo Teatro Estudiantil Autónomo, con el que se presentó en varias obras callejeras y en las plazas. Su primera participación de forma profesional fue con la obra Nacida ayer, en 1951.

Su paso por el cine estuvo marcado con Macario, la primera película mexicana nominada al Óscar como Mejor película extranjera en 1961. Considerada uno de los mejores filmes del cine mexicano, narra la historia de un joven de escasos recursos que comparte un guajolote con la muerte.

Su repertorio en el cine lo forman más de 50 películas, entre ellas El hombre de papel, Días de otoño y El profeta Mimí. En su larga trayectoria recibió galardones como Premio Ariel y Ariel de Oro, premios Golden Gate y premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2015. En mayo del 2022 recibió el Doctorado Honoris Causa en Artes y Humanidades por la universidad de Ixtlahuaca.

Esperaba trascender los 100 años

El actor, en una entrevista al programa mexicano Hoy, dijo que esperaba llegar al siglo de vida y que no estaba en sus planes alejarse del mundo del espectáculo, recuerda el portal Infobae.

“Hacer una gran obra, un Shakespeare, hacer una obra griega, hacer una obra de teatro clásico español del siglo VXI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro con una obra y con el teatro lleno”, dijo el actor.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que fue publicada hace cinco días, López Tarso agradeció el apoyo que el público le ha brindado a lo largo de los años. “Tengo mucho que agradecerle al público, siempre me han tratado muy bien. En presentaciones me tratan estupendo y cuando salgo a la provincia, también, le debo mucho de mi carrera al público”, señaló.

“Mi hijo Ignacio y mis nietos traen a casa el aparatito -el celular-, les digo que aquí en la casa no porque vienen a platicar y a verme, pero me cuentan que en YouTube y en Facebook tengo cerca de 100 mil seguidores. ‘Tu no te das cuenta abuelo’, me dicen; y dicen que siguen aumentando”, comentó durante la plática.