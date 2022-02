Diego Verdaguer: el emotivo mensaje de despedida de su hija a casi dos semanas de la muerte del cantante

A casi dos semanas del trágico fallecimiento de Diego Verdaguer, su esposa Amanda Miguel lo recordó como el amor de su vida luego que el artista muriera por complicaciones de salud derivadas del covid-19.

“Tu interés en mí de cuidarme y guiarme dándome lo mejor, esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos, sin pensarlo iban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo Diego, me lo diste todo”, finalizó.

Después del emotivo mensaje publicado por Amanda Miguel, la hija menor del cantante argentino nacionalizado mexicano, Ana Victoria, dedicó unas bellas palabras a su fallecido padre.

La también cantante de 38 años describió a Diego Verdaguer como una excelente persona y confesó que jamás pasó por su mente quedarse sin su amado padre.

“Jamás me imaginé vivir sin tu ternura cerca. Cuando te tenía tan a la mano cómo te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartíamos terrenalmente tan armoniosamente siempre”, publicó acompañado de un video en el que aparece abrazada con el intérprete.

“Creo que eso siempre fue lo más poderoso de nuestra relación profunda y sin igual papá/hija: la armonía y paz que nos provocábamos el uno al otro. Y bueno, qué decir de esos abrazos”, continuó.

“Al menos tengo mi conciencia tranquila porque nunca desperdicié ni un momento contigo. Siempre te valoré y supe lo espacial que eras y en la continuación de tu energía seguirás siendo todo lo bello de ti vive en mí poderosamente. DEP”, finalizó Ana Victoria.

El desgarrador mensaje de la hija de Diego Verdaguer provocó la reacción de varias personalidades de la farándula mexicana.

Artistas como Maribel Guardia, Omar Chaparro y Ana Bárbara comentaron en esta publicación y extendieron sus condolencias a Ana Victoria ante su sensible pérdida.

Diego Verdaguer fue despedido por su familia en una ceremonia privada realizada en Los Ángeles, California, de la cual se conocen pocos detalles.

Sin embargo, la familia del fallecido intérprete argentino informó que su último adiós se llevará a cabo el próximo domingo 13 de febrero cuando se celebre una misa católica en la Ciudad de México en su honor.

La ceremonia se realizará en la Basílica de Guadalupe y será transmitida por redes sociales para que los fanáticos de Diego Verdaguer en todo el mundo puedan estar presentes para despedirlo.

“La familia Verdaguer te invita a la misa por el eterno descanso del Maestro Diego Verdaguer, maravilloso ser humano y artista”, comunicaron los seres queridos del fallecido artista.