Día de Star Wars: por qué el 4 de mayo es una celebración mundial

George Lucas es el creador del Universo de Star Wars o La Guerra de las Galaxias. En 1977 se estrenó la primera película, aunque correspondía a la cuarta entrega de la saga; las dos siguientes (que conformarían la trilogía central) se estrenaron en 1980 y en 1983. En 1986 la trilogía completa, en una versión mejorada técnicamente, se vuelve a proyectar en los cines simultáneamente y se anuncian nuevas entregas y un universo completo de esta historia que hoy sigue alimentando el mundo de la ciencia ficción.

Lucas presentó su primera película, THX-1138, en Cannes en el año 1971 la cual ya era un encuentro con una nueva forma de cine. Ha participado en múltiples ocasiones en el famoso festival ya sea como guionista, productor o directory en 2024 tendrá un homenaje por su trayectoria con la Palma de Oro en el evento que se realizará este mes.

En 2012 Lucas vendió su compañía, Lucasfilm, por US$4 mil millones (cerca de Q31,600 millones). Desde ese momento se han estrenado en más de una década los estrenos de una nueva trilogía de Star Wars, varios spin-offs y exitosas producciones televisivas como The Mandalorian y el futuro proyecto The Acolyte.

En Disney+ tienes la saga completa y se tiene la opción de varias subcategorías dedicadas a material original de Disney+, series, películas, cortos y otros materiales especiales.

Gemma Lluch es catedrática de la Universidad de Valencia y en un artículo publicado en la Biblioteca Cervantes explica como hemos visto cómo Lucas, igual que otros autores similares, pueden usar la tecnología y su saber hacer para crear una cultura global y comercial, ya que nace para ser consumida por el máximo de públicos posibles. “Es capaz de transformar una aventura en una marca que transmite en el planeta desde la mitología más tradicional. Tal vez Lucas sea de los primeros en crear el producto de la primera cultura universal que ha existido en la historia de la humanidad”, asegura la académica.

“Lucas crea una aventura épica que mueve sentimientos relacionados con la salvación del hombre, con la lucha del bien y del mal, con los que pretende devolver la fe y las creencias sobre todo a las nuevas generaciones. Aparentemente, como Lucas afirma, se trataba de renovar las viejas historias y contárselas a los jóvenes“, agrega.

En las primeras horas el 4 de mayo de 2024, un día de celebración mundial, la comunidad de fans de Latinoamérica estrenó un video compartiendo lo especial de esta fecha y cómo esta película ha formado una gran comunidad.

Origen del Día de Star Wars

Esta celebración de los seguidores de Star Wars o la Guerra de las Galaxias es cada 4 de mayo y es porque en este día del calendario se forma un juego interesante de palabras en inglés, May the 4th Be With You , se leería “fourth” (cuarto, en inglés, utilizado también para nombrar cualquier día número 4 del mes) y “force” (fuerza), que tienen una manera de pronunciar bastante similar.

“Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you“) fue pronunciado por primera vez en la película inaugural de la saga, Guerra de las Galaxias Capítulo IV, estrenada en 1977.

Pero el cambio de la palabra “fuerza” por “cuatro” tiene su origen en la publicación, en 1979, de un mensaje dedicado a Margaret Thatcher. Ella ganó las elecciones para primer ministro de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición.

Un artículo publicado en La British Broadcasting Corporation, BBC, recuerda que Thatcher recibió su nueva posición el 4 de mayo de 1979, y en esa fecha su partido publicó una nota en el diario inglés London Evening News, celebrando el inicio de su gobierno con la frase “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (“Que el 4 de mayo sea tu día, Maggie. Felicitaciones”).

Aquel artículo que al principio pasó desapercibido para los amantes del cine, se convirtió con el tiempo en un saludo emblemático y el origen de diversas celebraciones en todo el mundo.

El día cobró fue tomado con más fuerza durante el Festival de Cine Underground de Toronto que se celebró en el 4 de mayo de 2011 un ciclo de cine con las películas de la saga producidas hasta esa fecha.

Datos curiosos sobre la celebración

En Guatemala los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) han preparado dos conciertos para celebrar. La actividad lleva el nombre, Que la orquesta te acompañe y se presetarán el 4 y 5 de mayo.

Los mismos tendrá lugar en la Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el sábado 4, a las 17 horas y la segunda, el 5 de mayo a las 11 horas. Por ahora las entradas se encuentran agotadas.

En Cinemak y Cinépolis se tiene disponible para celebrar el 25 aniversario de Star Wars: Episodio 1 – La Amenaza Fantasma en funciones especiales. Encuentre los horarios en www.cinemarkca.com y cinepolis.com.gt.

Cayibel en el Bulevard Austriaco, zona 16, tambén tendrá a partir de las 18.45 trivias, concursos de cosplay y el domingo un binco y otras actividades inspiradas en la saga. Mientras el Centro Comercial Parque Las Américas,, tendrá el sábado 4, concurso de cosplay, set de fotos y sábado y domingo estará una exposición de piezas coleccionables, presentación de personajes, por mencionar parte de la agenda.

En el mundo se tienen maratones de películas, exposiciones, conciertos entre otra serie de actividades dedicadas a este universo cinematográfico. Para los gamers Xbox y Nintendo, ofrecerán pruebas gratis de algunos juegos de Star Wars.

Star Wars Jedi: Survivor en Xbox podrán probar este juego hasta el domingo 5 de mayo a la medianoche, y no necesitarán ser miembros de Game Pass para hacerlo. La prueba gratis ofrecerá cinco horas de juego. Además, el juego cuenta con una oferta de un 55% de descuento hasta el 13 de mayo.

Nintendo pone a disposición hasta el 9 de mayo en Nintendo Switch una prueba gratuita de Star Wars: Knights of the Old Republic aunque por ahora se ha anunciado únicamente para Europa, según menciona el sitio Infobae.

En Costa Rica, la tercera edición del Comic Con este fin de semana participará en la Comic Con Carey Jones, quien formó parte de The Book of Boba Fett’y The Mandalorian, interpretando el personaje de Krrsantan.