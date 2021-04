Lanzarán disco con 21 canciones inéditas de David Bowie

La web oficial de David Bowie ha anunciado la publicación el próximo 28 de mayo de “The Width Of A Circle”, un disco doble integrado por 21 temas inéditos del artista que verá la luz como complemento a la reedición de su álbum “The Man Who Sold The World” (1970).

En aquel emblemático álbum, que fue relanzado recientemente con el título original que ideó su autor, “Metrobolist”, se incluía como apertura una canción llamada precisamente “The Width Of A Circle”, nombre escogido ahora para esta recopilación integrada por temas que no pasaron el corte, versiones y tomas extraídas de colaboraciones para la BBC.

Se trata, sobre todo, de tomas de 1970 extraídas de la sesión que grabó Bowie para el periodista John Peel junto a The Tony Visconti Trio, también cinco canciones que hizo para la banda sonora del telefilme “The Looking Glass Murders” (también llamado “Pierrot in Turquoise”), así como las interpretadas en el programa “Andy Ferris Show”.

Bowie inédito

Entre el repertorio aparecen asimismo versiones remezcladas por el propio Tony Visconti en 2020 de “The Prettiest Star”, “London Bye, Ta-Ta”, “Memory Of A Tree Festival”, “All The Madmen” y “Holy Holy”.

Este inesperado álbum verá la luz como doble CD y también en vinilo. En paralelo, esa misma fecha se pondrá a la venta una edición del citado “The Man Who Sold The World” en formato “picture disc”, con una imagen grabada en blanco y negro en su superficie que se corresponde con la que se utilizó en su relanzamiento en 1972.

“The Man Who Sold The World”, el tercer álbum de estudio de David Bowie, fue el que le llevó a sonoridades más oscuras para abundar en temas como la religión o la guerra.

Producido por Visconti, fue el trabajo en el que se incorporaron como músicos y coartífices el batería Mick Woodmansey y, sobre todo, el guitarrista Mick Ronson, quien jugó un papel fundamental no solo a las cuerdas, sino también en la dirección musical.

David Bowie murió el 10 de enero de 2016, a los 69 años de edad, a causa de cáncer contra el cual luchó 18 meses.