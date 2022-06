Danna Paola revela que no usa monedas porque “huelen feo” y la critican

La cantante Danna Paola retomó sus proyectos musicales luego de haber superado el coronavirus que le afectó en mayo.

El lunes 6 de junio la cantante fue la protagonista de un video que promocionó Vogue.

En el clip de 10 minutos Danna Paola mostró los artículos que llevaba en su bolsa. Sin embargo, recibió diversas críticas por su falta de humildad.

La artista dijo que no le gustaba usar monedas porque “huelen feo”, razón por la que los internautas la criticaron en redes sociales.

“En realidad es un tarjetero porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas … aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé no me gusta tener monedas”, dijo Danna Paola.

Aunque en el clip la artista promociona sus artículos, fue al final de esa cápsula que generó controversia.

Usuarios en TikTok difundieron el extracto en el que Danna Paola confirmó lo de las monedas y se viralizó.