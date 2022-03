Cuáles fueron las críticas que recibió Emilio Marcos tras interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie de “El Charro de Huentitán”

Uno de los actores más afectados por la crítica fue Emilio Marcos, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, quien interpreta a Alejandro Fernández en este proyecto realizado por Televisa.

Las críticas se centraron en el hecho que el productor de la serie, Juan Osorio, le otorgó a su hijo uno de los papeles más importantes de la serie biográfica de “El Charro de Huentitán” al ser el encargado de darle vida al personaje de “El Potrillo”.

Debido a esto, los seguidores de Vicente Fernández pusieron mayor atención en la actuación de Emilio Marcos y arremetieron en contra del joven artista ya que su desempeño durante el primer capítulo de la serie fue catalogado como “insípido” y “exagerado”.

Las redes sociales estuvieron repletas de comentarios en contra de la actuación de el hijo del productor Juan Osorio, hasta el punto en el que los internautas se cuestionaron sobre si había sido una buena decisión darle el papel de Alejandro Fernández a un actor de sus características.

Asimismo, una de las principales molestias por parte del público sobre la inclusión de Emilio Marcos en la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández fue el supuesto acto de nepotismo realizado por parte del productor de la serie al incluir a su hijo en el proyecto.

“Emilio Marcos pertenece a la nueva generación de hijos de famosos, y aunque él sí tiene éxito definitivamente este papel de Ale Fernández no era para él”, “Cuestionable todo lo que pueda haber en esta serie por lo que está haciendo Televisa, pero lo que hizo Juan Osorio con el papel de Ale en manos de su hijo si fue un golpe bajo”, “Podemos hablar de lo malo que fue nuestro hermoso Emi Marcos como Alejandro Fernández” y “Habrá que ver los siguientes capítulos, pero al menos en este no me gusto nada su actuación”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, Emilio Marcos no fue el único actor fuertemente criticado por su decepcionante participación en la serie “El Último Rey: el hijo del pueblo”, ya que Pablo Montero, quien interpreta a Vicente Fernández, tampoco cumplió con las expectativas de sus seguidores.