Cuáles fueron las bromas que hicieron Jimmy Fallon, James Corden y Jimmy Kimmel sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock

Tras el incidente entre Will Smith y Chris Rock durante la gala de los Premios Óscar 2022, cuando el actor golpeó al comediante luego de que este hiciera una broma sobre su esposa, el mundo no ha parado de hablar sobre lo sucedido.

Algunas de las celebridades de Hollywood han dado su opinión sobre esté insólito suceso y muchos de ellos han optado por tomarse el bofetón de Will Smith con humor, a pesar de la gravedad del asunto. Jimmy Fallon, James Corden y Jimmy Kimmel fueron algunos de los comediantes que hablaron sobre la que posiblemente sea la noche más polémica en la historia de los Premios Óscar y bromearon sobre el golpe que dio la vuelta al mundo. Durante su programa en la cadena NBC, Jimmy Fallon se negó a hablar sobre el altercado entre Will Smith y Chris Rock, tomando un enfoque neutral ante esta situación.

Sin embargo, casi al finalizar su monólogo, el comediante mencionó rápidamente el golpe de Will Smith y confesó que fue un momento difícil de digerir, pero que entretuvo a millones de personas.

“Estados Unidos puede estar dividido, pero fue agradable para nosotros unirnos para decir ‘wow’ al mismo tiempo. Por lo de Will y Chris, estaba desanimado, perturbado. Desearía que no sucediera. Pero eso no me impidió amar el negocio, lo que hacemos”, indicó.

Por otra parte, el comediante James Corden habló explícitamente sobre el tema y realizó varios comentarios polémicos en torno a la bofetada del actor de King Richard en plena ceremonia de los Premios Óscar.

Durante el programa The Late Show with James Corden, el comediante británico bromeo diciendo que Will Smith “no puede aceptar una broma” y aplaudió a Chris Rock por saber cómo recibir un golpe.

“Diré esto, Will Smith no puede aceptar una broma, Chris Rock puede recibir un golpe”, dijo Corden.

Finalmente, otro comediante que habló sobre el incidente más recordado de los Premios de la Academia fue Jimmy Kimmel, quien elogió a Chris Rock por manejar la situación como lo hizo a pesar de ser el causante del enfado de Will Smith debido a su broma.

“Chris Rock lo manejó tan bien como podrías manejar que te abofetearan en el escenario de los Oscar. Ni siquiera se inmutó. Yo habría estado llorando tanto”, comentó.

Asimismo, bromeó sobre el hecho que nadie hizo nada para detener el altercado, a pesar de que estaban presentes varios “superhéroes”.

“Nadie hizo nada. Nadie movió un dedo. El Hombre Araña estaba allí. Aquaman estaba allí. Catwoman, todos sentados en sus manos. Nadie ayudó a Chris Rock”, indicó entre risas.